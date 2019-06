Thalía: ¿Qué Avenger desató los celos de su esposo?

La cantante Thalía puede estar casada, pero eso no significa que no tiene ojos y así lo demostró en una reciente visita a una atracción relacionada a "Avengers" en Las Vegas donde quedó cautivada por una imagen de Thor, personaje interpretado por Chris Hemsworth, algo que al parecer no le agradó al esposo de la mexicana, Tommy Mottola.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la artista mexicana compartió una fotografía de ella junto a una imagen tamaño real del poderoso hijo de Odín en la Marvel's Avengers S.T.A.T.I.O.N. (Estación de los Vengadores de Marvel) de Las Vegas.

Thalía dijo en sus stories de Instagram que siempre ha sido admiradora de los superhéroes, pero demostró su fanatismo por uno en especial, Thor, con quien se tomó una fotografía donde luce muy sonriente.

Por si fuera poco, la cantante añadió una breve y pícara descripción a la imagen: "Como cuando ya puedes descansar, porque tienes el mazo de tus sueños en la mano", y añadió los hashtags #proteccionante #avengersendgame #thor #superhero y #papichulo, en referencia a la imagen del actor.

En tan solo 24 horas, la publicación de Thalía ya cuenta con más de 115,208 'Me gusta' y miles de comentarios que también resaltan la belleza física del actor; sin embargo, un comentario llamó la atención de todos, y es que el esposo de la cantante, Tommy Mottola, reaccionó de forma sorpresiva con el siguiente mensaje:

Thalía elogió la belleza de uno de los “Avengers” y Tommy Mottola tuvo una inesperada reacción. (Foto: Captura) Thalía elogió la belleza de uno de los “Avengers” y Tommy Mottola tuvo una inesperada reacción. (Foto: Captura)

Cabe señalar que la pareja está acostumbrada a interactuar de esa manera a través de las redes sociales y no tienen reparos en bromearse entre sí.