La cantante Thalía es una de las celebridades mexicanas con mayor aceptación internacional y ello se ve evidenciado en su cuenta oficial de Instagram, donde suma más de 17 millones de followers. Todo lo que comparte la intérprete de “No me acuerdo” resulta muy comentado y una reciente publicación no fue la excepción.

Se trata de un mensaje que compartió la esposa de Tommy Mottola en su perfil de Instagram, donde se dirigió a sus fans por el Año Nuevo.

“¡Por el amor, la salud, la alegría y la vida! Los amo hermosuras mías”, expresó la celebridad mexicana como descripción de su mensaje.

La publicación de Thalía no pasó desapercibida por sus seguidores y mucho menos por su esposo Tommy Mottola, quien recurrió a la sección comentarios de la red social para dedicarle un mensaje a la madre de sus hijos.

“Te amo baby. Gracias por ser la luz brillante en mi vida todos los días que me inspira, me motiva y me ayuda a vivir mi vida mejor cada minuto. Te amo muchísimo... eres mi todo”, dijo Tommy Mottola.

Los fans se mostraron muy emocionados por la unión de esta famosa pareja y recalcaron la admiración que siente Tommy Mottola por Thalía.

Tommy Mottola dedica mensaje de amor a Thalía. (Foto: Captura Instagram @thalia)

