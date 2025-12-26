Perry Archangelo Bamonte, guitarrista y tecladista del grupo The Cure, falleció a los 65 años, anunció el viernes la legendaria banda británica de rock.

Bamonte, conocido como “Teddy”, que se convirtió en miembro de pleno derecho de The Cure en 1990, “falleció en su casa tras una breve enfermedad durante las Navidades”, según un comunicado publicado en la página web del grupo, en el que expresan su “inmensa tristeza”.

“Discreto, intenso, intuitivo, constante y de una inmensa creatividad, ‘Teddy’ era un corazón cálido y una parte esencial de la historia de The Cure. (...) Le echaremos mucho de menos”, reza el texto.

*Con información de AFP (Nota en desarrollo)