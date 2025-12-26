Bamonte formó parte del equipo técnico del grupo a partir de 1984, antes de pasar por dos etapas como miembro de la banda, en las que tocó la guitarra, el bajo de seis cuerdas y los teclados | Foto: AFP / Harmony Gerber
Redacción EC
Perry Archangelo Bamonte, guitarrista y tecladista del grupo, falleció a los 65 años, anunció el viernes la legendaria banda británica de rock.

Bamonte, conocido como “Teddy”, que se convirtió en miembro de pleno derecho de The Cure en 1990, “falleció en su casa tras una breve enfermedad durante las Navidades”, según un comunicado publicado en la página web del grupo, en el que expresan su “inmensa tristeza”.

“Discreto, intenso, intuitivo, constante y de una inmensa creatividad, ‘Teddy’ era un corazón cálido y una parte esencial de la historia de The Cure. (...) Le echaremos mucho de menos”, reza el texto.

*Con información de AFP (Nota en desarrollo)

