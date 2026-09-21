Lima será sede, por primera vez en América Latina, de The 50 Best Restaurants 2026, evento que reunirá alrededor de 1,200 chefs, periodistas especializados y representantes de la industria gastronómica mundial. (Foto: PROMPERÚ)
Lima será sede, por primera vez en América Latina, de The 50 Best Restaurants 2026, evento que reunirá alrededor de 1,200 chefs, periodistas especializados y representantes de la industria gastronómica mundial. (Foto: PROMPERÚ)
Por Redacción EC

Lima será sede, por primera vez en América Latina, de The 50 Best Restaurants 2026, evento que reunirá alrededor de 1,200 chefs, periodistas especializados, creadores de contenido, líderes de opinión y representantes de la industria gastronómica mundial. Las actividades se desarrollarán del 2 al 4 de noviembre y buscarán proyectar la cocina peruana ante una audiencia internacional.

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