Lima será sede, por primera vez en América Latina, de The 50 Best Restaurants 2026, evento que reunirá alrededor de 1,200 chefs, periodistas especializados, creadores de contenido, líderes de opinión y representantes de la industria gastronómica mundial. Las actividades se desarrollarán del 2 al 4 de noviembre y buscarán proyectar la cocina peruana ante una audiencia internacional.

La presentación oficial contó con la participación de representantes del Gobierno, PROMPERÚ y de la organización The 50 Best Restaurants, además de reconocidos chefs peruanos como Virgilio Martínez y Mitsuharu “Micha” Tsumura.

Una agenda gastronómica de tres días

Las actividades de The 50 Best Restaurants 2026 comenzarán el 2 de noviembre con el Almuerzo de Bienvenida, una jornada que permitirá presentar parte de la propuesta culinaria peruana al mundo. Al día siguiente, se desarrollará 50 Best Talks, espacio dedicado al intercambio de conocimientos, tendencias y perspectivas sobre el futuro de la gastronomía mundial.

Lima será sede, por primera vez en América Latina, de The 50 Best Restaurants 2026, evento que reunirá alrededor de 1,200 chefs, periodistas especializados y representantes de la industria gastronómica mundial. (Foto: PROMPERÚ)

El evento culminará el 4 de noviembre con la recepción y la ceremonia de premiación en el Teatro Municipal de Lima, donde se dará a conocer la lista de The 50 Best Restaurants 2026. El programa también contempla los 50 Signature Sessions, experiencias gastronómicas colaborativas que reunirán a chefs internacionales con reconocidos representantes de la cocina peruana.

“Estamos muy emocionados de llevar el evento a Lima y de reunir en esta increíble ciudad a la comunidad gastronómicay de hospitalidad internacional. Con la participación de más de 34 países, será una celebración de alcance verdaderamente global y una oportunidad extraordinaria para mostrar Lima y el Perú al mundo”, señaló Rikki Tidball, directora general de Eventos de The 50 Best Restaurants.

Lima será sede, por primera vez en América Latina, de The 50 Best Restaurants 2026, evento que reunirá alrededor de 1,200 chefs, periodistas especializados y representantes de la industria gastronómica mundial. (Foto: PROMPERÚ)

Durante el encuentro se otorgarán, además, reconocimientos especiales como The Sustainable Restaurant Award, enfocado en prácticas ambientales y sociales; One to Watch, dirigido a talentos y negocios emergentes; y The World’s Best Female Chef, distinción que reconoce el liderazgo y talento de mujeres de la gastronomía internacional.

Lima como destino de turismo gastronómico

La organización del evento busca reforzar la presencia del Perú en el circuito internacional del turismo gastronómico y generar nuevas conexiones entre cocineros, empresarios, inversionistas y otros actores de la industria.

El turismo gastronómico tiene, además, un peso creciente entre los viajeros que visitan el país. Según el Perfil del Turista Extranjero 2025 de PROMPERÚ, uno de cada cinco vacacionistas internacionales considera la gastronomía entre sus principales motivaciones para elegir al Perú como destino.

Lima será sede, por primera vez en América Latina, de The 50 Best Restaurants 2026, evento que reunirá alrededor de 1,200 chefs, periodistas especializados y representantes de la industria gastronómica mundial. (Foto: PROMPERÚ)

La edición de Lima también permitirá mostrar la gastronomía peruana más allá de los restaurantes y cocineros reconocidos internacionalmente. La plataforma pondrá en vitrina una cadena que comprende a agricultores, pescadores, ganaderos, productores y comunidades, además de los conocimientos y prácticas culinarias desarrollados en distintas regiones del país.