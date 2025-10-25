La Tigresa del Oriente, nombre artístico de Judith Bustos, alborotó nuevamente las redes sociales con el lanzamiento de su particular versión del icónico tema “Thriller” de Michael Jackson, bajo la producción de Tito Silva.

El 21 de octubre, la artista compartió el video donde lucía un atuendo inspirado en el Rey del Pop, acompañada por los bailarines Marco Cuba, Katherine Lima, Eddy Nelson, Sergio Álvarez y Bryan Montoya.

Fiel a su estilo, la cantante se hizo viral al adelantar su celebración de Halloween con este proyecto. Por ello, a sus 79 años, expresó sentirse “más viva que nunca” en una serie de reflexiones sobre su carrera artística.

En declaraciones para Trome, Bustos, quien lleva más de 20 años con su personaje de la Tigresa, comentó que interpretarla “le abrió las puertas de todo. Los canales se peleaban por mí. Me cambió la vida”, pero que “sigue siendo la persona humilde nacida en la selva”.

La Tigresa del Oriente: “Estoy más viva que nunca y las mujeres jamás deben descuidarse”

Respecto a la energía que identifica su presencia, Judith reveló que su secreto es “pensar que puedo cumplir cualquier sueño sin importar la edad, porque me siento más viva que nunca”.

En ese sentido, la artista aconsejó a las mujeres no decir “ya estoy vieja” y seguir adelante, destacando la importancia del autocuidado: “Hay que ponerse cremitas, cuidar el cuerpo... Jamás descuidarse”.

Judith Bustos lleva más de 20 años interpretando a la Tigresa del Oriente. Foto: Trome.

La emotiva anécdota de Judith Bustios con una de sus seguidoras

Finalmente, la Tigresa del Oriente también compartió una emotiva anécdota sobre la influencia que ha tenido en sus seguidores, recordando el caso de una madre de familia que la visitó en su peluquería, sintiéndose muy adulta para estudiar obstetricia.

“Nunca es tarde para cumplir tus sueños ni para sentirte realizada. Si Dios te regala salud física y mental, dale nomás”, fue el consejo que le dio. “Años después regresó a mi peluquería y me mostró su título. Fue hermoso”, añadió.

La cantante también respondió a las críticas sobre su edad y sus producciones musicales, asegurando que no les presta atención, pues las considera personas “frustradas que no han podido cumplir sus sueños y sienten envidia”.