Figuras como Carol Burnett, Luke Evans, Rob Schneider y Michael McKean lo despidieron | (Foto: AFP)
Figuras como Carol Burnett, Luke Evans, Rob Schneider y Michael McKean lo despidieron | (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Este miércoles, figuras del cine y el teatro estadounidense, entre ellas Carol Burnett, Luke Evans, Rob Schneider y Michael McKean, lamentaron la muerte del actor y comediante británico Tim Curry, quien falleció la noche del martes en Los Ángeles a los 80 años.

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