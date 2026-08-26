Este miércoles, figuras del cine y el teatro estadounidense, entre ellas Carol Burnett, Luke Evans, Rob Schneider y Michael McKean, lamentaron la muerte del actor y comediante británico Tim Curry, quien falleció la noche del martes en Los Ángeles a los 80 años.

Burnett, quien compartió reparto con el intérprete en la cinta ‘Annie’, recordó su labor artística y el vínculo que mantuvieron a lo largo del tiempo. “Nos lo pasamos de maravilla trabajando juntos en ‘Annie’. Nadie podía interpretar a villanos entrañables mejor que él. Era un querido amigo. Tuve la suerte de conocerlo”, manifestó en sus redes sociales junto a un extracto audiovisual del filme.

Por su parte, Evans, vinculado al legado de Curry al interpretar su célebre papel del Dr. Frank-N-Furter en la adaptación teatral de ‘The Rocky Horror Show’, reveló una carta enviada semanas antes al artista británico. “Solo quiero darte las gracias. Por tu actuación intrépida, por crear algo tan perdurable y por inspirar a generaciones de actores a ser un poco más valientes de lo que creían posible”, señaló.

Asimismo, McKean, coprotagonista en la película ‘Clue’ (1985), hizo referencia al estado de salud del actor durante sus últimos años. “El estado físico tan delicado en el que se encontraba ha terminado, lo cual es una bendición. Nuestra bendición fue haber tenido a Tim Curry en nuestras vidas. Descansa en paz, amigo mío”, recordando que en su última conversación dialogaron sobre la vida, el amor y la risa.

My last conversation with Tim Curry was about life and love and laughter. The grim physical state he found himself in has now ended, a blessing. Our blessing was that we had Tim Curry in our lives. RIP, my friend. — Michael McKean (@MJMcKean) August 26, 2026

En esa misma línea, Lesley Ann Warren, compañera de reparto en el mismo filme, lo definió en Instagram como un profesional brillante e hilarante dentro de las artes escénicas.

Lesley Ann Warren

A las condolencias se sumó el actor Rob Schneider, con quien trabajó en ‘Home Alone 2: Lost in New York’ (Mi pobre angelito). Este dijo sentirse devastado por la pérdida de un talento singular del teatro y del cine, agregando que la expresividad facial de Curry, manifestada en el solo movimiento de una de sus cejas, transmitía más que la corporalidad de la mayoría de los intérpretes.

Finalmente, la comediante Rosie O’Donnell se despidió compartiendo una fotografía del actor y describiéndolo como una persona de gran calidez humana.

*Con información de EFE

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