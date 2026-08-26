Los abogados de la cantante informaron que ella misma encargó una auditoría privada para revisar su situación patrimonial | Foto: Difusión
Los abogados de la cantante informaron que ella misma encargó una auditoría privada para revisar su situación patrimonial | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La cantante argentina Tini Stoessel inició una disputa legal y financiera contra su padre y exrepresentante, Alejandro Stoessel, quien estuvo al frente de su carrera durante 15 años, al descubrir que no tiene control sobre las sociedades comerciales que administran sus ingresos por música, imagen y presentaciones.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.