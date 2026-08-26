La cantante argentina Tini Stoessel inició una disputa legal y financiera contra su padre y exrepresentante, Alejandro Stoessel, quien estuvo al frente de su carrera durante 15 años, al descubrir que no tiene control sobre las sociedades comerciales que administran sus ingresos por música, imagen y presentaciones.

El equipo legal de la artista confirmó a Infobae que la propia Stoessel solicitó una revisión exhaustiva de sus sociedades para regularizar su situación patrimonial.

Tras esta medida, Tini logró acceder en junio a una cuenta bancaria a su propio nombre, aunque los acuerdos firmados de forma previa continúan bajo el dominio de las firmas dirigidas por su progenitor.

Tini y su padre

Expertos del sector y medios locales revelaron datos de la investigación contable. La periodista Noelia Antonelli informó que el tour Futttura recaudó 43 millones de dólares, de los cuales la artista solo habría recibido 300 mil dólares.

De ese modo, Antonelli señaló que la cantante “tenía fijado un límite de 5.000 dólares mensuales en sus tarjetas”, una restricción impuesta por la administración familiar que detonó las primeras sospechas.

Por otro lado, la prensa argentina calcula la fortuna en conflicto en 70 millones de dólares, cifra que aún no cuenta con respaldo documental público.

La cantante argentina Tini Stoessel, conocida artísticamente como Tini, regresará a Lima con su “Futttura World Tour” el próximo 30 de mayo en el Estadio Nacional. La artista conversó con Natalie Vértiz para Somos El Comercio.

Asimismo, el periodista Gustavo Méndez sostuvo que la relación entre Tini y su padre es “nula” y añadió que ni él ni su madre ni su hermano estarían invitados a su próxima boda con el futbolista Rodrigo De Paul.

Hasta el momento, Stoessel no ha emitido declaraciones públicas al respecto.

*Con información de EFE

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