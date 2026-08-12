La boda entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul está prevista para diciembre, luego de que la pareja retomara su relación en 2025 | Foto: Instagram (@rodridepaul)
La boda entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul está prevista para diciembre, luego de que la pareja retomara su relación en 2025 | Foto: Instagram (@rodridepaul)
Por Redacción EC

Tini Stoessel confirmó su matrimonio con Rodrigo de Paul mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, donde mostró el anillo de compromiso y reveló detalles de su viaje a París para la prueba del vestido de novia que usará el 19 de diciembre.

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