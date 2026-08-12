Tini Stoessel confirmó su matrimonio con Rodrigo de Paul mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, donde mostró el anillo de compromiso y reveló detalles de su viaje a París para la prueba del vestido de novia que usará el 19 de diciembre.
El anuncio se dio a conocer a través de un clip de casi ocho minutos que registra diversas escenas de los preparativos. “Y un día ese sueño que soñé tantas veces empezó a hacerse realidad con el amor de mi vida, Rodri de Paul”, escribió.
En las imágenes, Stoessel aparece inicialmente con una mascarilla facial mientras enseña la joya de compromiso.
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Posteriormente, se observan pasajes de su estadía en la capital francesa, su habitación de hotel y su visita al taller del diseñador franco-belga Ludovic de Saint Sernin, exmodisto de casas como Balmain y Dior. Aunque mantuvo en reserva la apariencia final del traje, la cantante realizó una prueba del diseño.
Durante una videollamada transmitida en el video, la intérprete le comentó a su pareja: “Amor, fue increíble. Yo pensé que solamente íbamos a ver telas. Pero me lo probé…”. En otro momento de la conversación, agregó: “No te puedo mostrar nada, pero es una locura”.
El atuendo a cargo de Saint Sernin destacará por incluir técnicas artesanales de corsetería, ojales con cordones y elementos contemporáneos. La prensa especializada señala que el modelo combinará recortes, alta costura tradicional y fluidez en sus materiales.
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La relación de la cantante y el futbolista de la Selección Argentina comenzó en octubre de 2021 tras conocerse en redes sociales y concretar su primer encuentro un mes después en Buenos Aires.
A pesar de anunciar una separación temporal en agosto de 2023 debido a compromisos laborales, la pareja retomó su vínculo en abril de 2025.
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