Tini Stoessel confirmó su matrimonio con Rodrigo de Paul mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, donde mostró el anillo de compromiso y reveló detalles de su viaje a París para la prueba del vestido de novia que usará el 19 de diciembre.

El anuncio se dio a conocer a través de un clip de casi ocho minutos que registra diversas escenas de los preparativos. “Y un día ese sueño que soñé tantas veces empezó a hacerse realidad con el amor de mi vida, Rodri de Paul”, escribió.

En las imágenes, Stoessel aparece inicialmente con una mascarilla facial mientras enseña la joya de compromiso.

Posteriormente, se observan pasajes de su estadía en la capital francesa, su habitación de hotel y su visita al taller del diseñador franco-belga Ludovic de Saint Sernin, exmodisto de casas como Balmain y Dior. Aunque mantuvo en reserva la apariencia final del traje, la cantante realizó una prueba del diseño.

Durante una videollamada transmitida en el video, la intérprete le comentó a su pareja: “Amor, fue increíble. Yo pensé que solamente íbamos a ver telas. Pero me lo probé…”. En otro momento de la conversación, agregó: “No te puedo mostrar nada, pero es una locura”.

El atuendo a cargo de Saint Sernin destacará por incluir técnicas artesanales de corsetería, ojales con cordones y elementos contemporáneos. La prensa especializada señala que el modelo combinará recortes, alta costura tradicional y fluidez en sus materiales.

La relación de la cantante y el futbolista de la Selección Argentina comenzó en octubre de 2021 tras conocerse en redes sociales y concretar su primer encuentro un mes después en Buenos Aires.

A pesar de anunciar una separación temporal en agosto de 2023 debido a compromisos laborales, la pareja retomó su vínculo en abril de 2025.

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