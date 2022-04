Tras varios meses de especulación, la cantante urbana Tini Stoessel y el futbolista argentino Rodrigo de Paul se lucieron públicamente de la mano, confirmando así que mantienen un romance.

La intérprete de “Miénteme” y el integrante del club Atlético de Madrid fueron fotografiados por un paparazzi durante su estadía en Ibiza, y dichas instantáneas fueron reveladas este lunes por el programa argentino LAM.

Hasta el momento, ninguno de los dos se ha animado a confirmar una relación públicamente, sin embargo, las fotos hablan por sí solas, pues se les ve bastante cariñosos y tomados de la mano mientras disfrutan su caminata.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul ya no tienen problemas con demostrar su amor públicamente. (Foto: LAM América)

Yanina Latorre, panelista de LAM, contó que la nueva pareja viajó este fin de semana a la conocida isla del archipiélago de las Baleares junto a los amigos de la cantante, sin embargo, ambos decidieron apartarse del grupo para disfrutar un momento a solas.

Asimismo, aseguró que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul no se quedaron en un hotel, sino que alquilaron una casa para poder estar más cómodos y tener privacidad para ellos.

“Ella fue para allá y decidieron salir a comer, van por la playa, juntos, y decidieron mostrárselo al mundo porque consideran que están enamorados”, explicó Latorre poco antes de mostrar la reveladora imagen.

“Pregunté por qué no suben fotos juntos y me dijeron que él en sus redes solo habla de fútbol. De hecho, hay una línea que dice que Lionel Scaloni le dijo que no suba nada porque se viene el Mundial (de Qatar)”, añadió la panelista.

