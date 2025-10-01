El reconocido titiritero Ángel Calvo, recordado por dar vida al entrañable personaje de ‘Nicolasa’ en la televisión peruana, enfrenta una grave denuncia por violencia familiar. El martes 30 de septiembre, el programa ‘Magaly TV, la firme’ difundió que el artista fue detenido junto a Eva María Nava, madre de su hijo, tras un altercado en Surquillo.

La intervención ocurrió la noche del 29 de septiembre, cuando la Policía acudió al domicilio de la pareja tras una alerta por agresión física. Ambos fueron conducidos a la comisaría del distrito, donde rindieron sus declaraciones y se verificaron las constancias médicas correspondientes.

Ángel Calvo, creador de Nicolasa, afronta medidas legales. (Foto: Captura/YT/Magaly TV: La Firme)

Eva María Nava, en medio del llanto, aseguró que no es la primera vez que su expareja la agrede, recordando que ya existen medidas de protección a su favor. Según su testimonio, el hecho ocurrió frente a su hijo: “Estaba mi niño presente, quería evitar que me golpee y él (Ángel Calvo) no hizo nada” , declaró.

Por su parte, Calvo, quien fue llevado enmarrocado a la dependencia policial, aseguró que también fue víctima de agresión por parte de la madre de su hijo. Ante las versiones enfrentadas, ambos permanecieron detenidos mientras la policía recogía más pruebas del caso.

Eva María Nava afirmó entre lágrimas que no es la primera vez que su expareja la agrede. (Foto: Captura/YT/Magaly TV: La Firme)

El programa conducido por Magaly Medina presentó documentos que revelan antecedentes judiciales en la pareja, incluidos episodios en los que Calvo fue retirado del hogar por orden de las autoridades. No obstante, pese a las medidas dictadas, ambos habrían intentado retomar la convivencia en varias ocasiones.

“Hay constancias de retiro de domicilio contra Ángel Calvo y aun así seguían viviendo juntos” , señaló Medina, quien expresó indignación porque, pese a las disputas, la pareja no prioriza la estabilidad de su hijo.

El caso ha causado conmoción, ya que Ángel Calvo es un rostro conocido de la televisión familiar en el Perú gracias a Nicolasa, personaje con el que trabajó por más de 20 años en TV Perú y escenarios nacionales. Hasta el momento, el artista no ha dado declaraciones públicas.