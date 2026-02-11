Tobey Maguire fue captado con influencer 30 años menor durante el Super Bowl 2026

Tobey Maguire volvió a acaparar titulares tras ser captado junto a la influencer y modelo Mishka Silva durante el Super Bowl 2026, celebrado el domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Las imágenes del actor de 50 años acompañado por la joven de 20 encendieron las redes sociales debido a la notoria diferencia de edad entre ambos.

El protagonista de Spiderman fue visto disfrutando del encuentro entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks por la final de la NFL desde uno de los palcos exclusivos, donde también presenció el espectáculo de medio tiempo a cargo de Bad Bunny. Según el Daily Mail, ambos compartieron el espacio con otras celebridades invitadas al evento deportivo más importante del año en Estados Unidos.

Actor de Spiderman es visto en actitud cercana con joven influencer en la NFL. (Foto: X/@CerebrosG)

Silva, quien cumplirá 21 años el próximo 8 de abril, publicó en Instagram un carrusel de fotos y videos de su experiencia en el estadio. Aunque evitó mostrar directamente a Maguire en sus publicaciones, en una de sus historias se apreciaron sus piernas cruzadas dentro del espacio personal del actor, lo que fue interpretado por varios usuarios como una señal de cercanía y confianza.

En las fotografías virales, la modelo lucía jeans holgados, camisa blanca semitransparente de manga larga y tacones puntiagudos. Maguire, por su parte, optó por un look discreto: camisa negra abotonada, pantalón oscuro y gorra de béisbol negra. El Daily Mail señaló que el actor parecía intentar pasar desapercibido, en un estilo similar al de su amigo Leonardo DiCaprio.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado que exista una relación sentimental. Las imágenes, sin embargo, muestran a Maguire sonriente mientras conversaba con la influencer, quien en varias ocasiones tocaba su cabello y compartía miradas cómplices con el actor y productor.

Cabe recordar que Maguire estuvo casado con la diseñadora de joyas Jennifer Meyer entre 2007 y 2016. Fruto de esa relación nacieron sus dos hijos: Ruby, de 19 años, y Otis, de 15. Según el citado medio, pese al divorcio, ambos mantienen una relación cordial y continúan ejerciendo una paternidad comprometida.

Comparaciones con Leonardo DiCaprio reavivan debate en redes

Tras la difusión de las imágenes, diversos usuarios compararon la supuesta nueva cercanía de Maguire con el estilo sentimental de su íntimo amigo Leonardo DiCaprio, conocido en Hollywood por mantener relaciones con mujeres considerablemente más jóvenes. Durante años, medios de espectáculos alimentaron rumores de que el actor de El renacido solía vincularse con parejas menores de 25 años, aunque actualmente mantiene una relación con la modelo italiana Vittoria Ceretti, de 27.

Maguire y DiCaprio, amigos desde hace décadas, también fueron vistos juntos en una fiesta animada por Ice Cube tras el Super Bowl, donde se mostraron relajados y cómplices, reforzando la estrecha amistad que mantienen en la industria.

