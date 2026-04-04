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Resumen

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La villana que fue capaz de humillar a Grace Gonzales arrojándole barro en una escena ya incrustada en la memoria popular, la que convirtió el amor en obsesión y el deseo en amenaza, la que hizo del exceso su manera de existir, ha vuelto. Después de una década, Cayetana Bogani regresa a “Al fondo hay sitio”, más inquietante, impredecible y peligrosa.

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El actor nacional nos habla de las cinco décadas de su dilatada y fructífera trayectoria artística, de la novena entrega de “Al fondo hay sitio” y de la serie con la que le gustaría despedirse de los escenarios.
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