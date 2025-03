Chet Hanks, el hijo de Tom Hanks, recreó una icónica escena de ‘Forrest Gump’ junto a su padre, el protagonista de la película original, para el video de la canción ‘You Better Run’, de su banda Something Out West.

El video retoma la escena en la que Gump es atacado por un grupo de bravucones que lo persiguen en un vehículo, mientras Jenny Curran, su interés amoroso, lo insta a correr lo más rápido posible.

Encarnando el papel de Gump, Chet porta una camisa a cuadros blanca con azul y las legendarias zapatillas Nike Cortez que el entrañable personaje de su padre usa en la película estrenada en 1994.

Tom Hanks aparece en el video en otra escena que también fue retomada del filme ganador de seis premios Oscar, cuando Gump está sentado en una banca de un parque con su maletín.

En esa parte, Chet canta mientras su padre lo mira a él y a la cámara desconcertado y haciendo expresiones de desaprobación, hasta que finalmente ambos se dan un abrazo.

El resto del video mezcla imágenes de la banda tocando en un barco, similar al camaronero de Gump, y muestra la preparación de Gump para la carrera a través del país.

Something Out West es un dúo musical formado en California por Hanks y Drew Arthur, quienes eran compañeros de piso.

En febrero de este año firmaron contrato con Big Machine Records y actualmente se encuentran en el estudio junto a Julian Raymond trabajando en su proyecto debut programado para lanzarse a finales de este año.

Con información EFE