Tom Holland y Robert Downey Jr. se reúnen pese a la división entre Sony y Disney

Luego que se anunciara que Spider-Man no iba más en el universo cinematográfico de Marvel (UCM), Tom Holland se reunió con Robert Downey Jr. . Fue el propio Holland quien subió imágenes en su cuenta de Instagram mostrando la reunión que tuvo con el actor que a vida a "Iron Man".

Por el momento, el último intérprete de Spider-Man no se ha referido a la ruptura de las negociaciones entre Sony y Disney que derivaron en la salida de este personaje del UCM.

Con la descripción: "¡Lo hicimos Sr. Stark!", el joven actor dio por finalizada una caminata por la naturaleza al lado de su "mentor". Recién en la cuarta foto se ve a ambos sosteniendo las figuras de los personajes que representaron. Holland llevaba el juguete de Iron Man y Downey Jr. el de Spider Man.

Los seguidores de las películas de Marvel no se hicieron esperar y mostraban su pena por la decisión de Sony y Disney. Es más, otra estrella de UCM, Mark Ruffalo, comentó con emojis de cara triste.

Por el momento no se conoce el futuro de "Spider-Man", es más Sony señaló que se encuentra "decepcionada" por que Disney no permitió que Kevin Feige no sea el productor de la próxima película del superhéroe.