Tras el fallecimiento del icónico modista italiano Giorgio Armani, su colega y declarado seguidor, el también diseñador Tommy Hilfiger le dio un último adiós, recordándolo como un pilar importante de la moda contemporánea.

“Su visión moldeó no solo la moda, sino también la comprensión del estilo en sí, demostrando cómo una marca de ropa puede extenderse al estilo de vida, la hotelería, la restauración, la cultura, el cine y más allá” , declaró Tommy, de 74 años, para AFP.

De ese modo, el diseñador estadounidense también recalcó su admiración por Armani, indicando que respetaba su "arte, su espíritu innovador y su inquebrantable dedicación a la excelencia", agregando que el legado de Giorgio influyó en la historia de la moda.

Giorgio Armani falleció: Ralph Lauren y Michael Kors rindieron homenaje s

Al igual que Tommy, Ralph Lauren y Michael Kors rindieron homenaje a su colega italiano, quien se distinguió en la alta costura, prêt-à-porter, accesorios, perfumes, joyería, así como en diseño de interiores y hoteles de lujo.

“Aunque fue un ícono del mundo de la moda, vivió con gran humildad y un amor por la vida que inspiró su forma de trabajar y de vivir. Creó un mundo que refleja todo lo que amaba, con una eternidad que será su legado” , recalco Lauren.

Para Kors, en tanto, la “elegancia, visión y enfoque del estilo” de Armani “realmente cambiaron la forma en que las mujeres y los hombres de todo el mundo se visten y viven a diario”, añadiendo que “fue un verdadero ícono de todos los tiempos”.

En Estados Unidos, Armani vistió a numerosas estrellas, desde John Travolta hasta Julia Roberts. Con la creación del vestuario de Richard Gere en la película “Gigoló americano” (1980), se convirtió en “Il Re Giorgio" (“El Rey Giorgio“).

Familiares abandonan la casa de Giorgio Armani tras el anuncio de su muerte, en Via Borgonuovo, Milán, el 4 de septiembre de 2025 | Foto: AFP / PIERO CRUCIATTI

Giorgio Armani falleció a los 91 años

Armani, diseñador y figura indiscutible del mundo de la moda, conocido como el ‘rey’, falleció este jueves 4 de setiembre, acompañado de su familia, informó a través de un comunicado la empresa matriz del magnate.

“Con infinito pesar, el grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador: Giorgio Armani”, comunicó su firma. Junto a Giorgio, y en sus últimos días, estuvo Leo Dell’Orco, su compañero durante los últimos 20 años, informó el grupo empresarial.

Una mujer sostiene flores con una tarjeta que dice "Querido Giorgio" frente a la sede de la casa de moda italiana Giorgio Armani, en Milán, tras el anuncio del fallecimiento de su fundador | Foto: AFP / PIERO CRUCIATTI

*Con información de AFP