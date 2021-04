Thalía fue considerada en la lista “31 mujeres que amamos” de la revista “Quién” y su esposo Tommy Mottola fue el responsable de escribir un perfil de la cantante mexicana.

“No te pierdas el texto que escribió mi marido para presentar mi perfil en esta edición de @QuienCom. ¡Es lo más hermoso que he visto!”, anunció la celebridad de 49 años en su cuenta de Instagram.

En el mencionado texto, Mottola resaltó las virtudes de Thalía como madre, artista y mujer. Además, el productor contó cómo conoció a su esposa.

“Cuando escucho el nombre Thalía, lo primero que se me viene a la cabeza es la imagen de un ángel. La primera vez que la vi, ella iba bajando unas escaleras, entrando a un restaurante en la Ciudad de Nueva York, vestida con un abrigo blanco largo, y llevaba su pelo ondulado, largo y vaporoso. Yo estaba sentado en una mesa de una esquina, esperando para conocerla por primera vez. Cuando la vi bajando esos escalones, me dije a mí mismo: ‘Dios, finalmente me enviaste a un ángel’”, contó Tommy Mottola para la revista “Quién”.

En otra parte de su texto, Tommy consideró mencionar lo que más admira de la celebridad mexicana y madre de sus dos hijos.

“Lo que más admiro de ella es su sentido del humor, su habilidad de levantarse con una linda sonrisa cada día y decirme ‘buenos días, mi amor’, y su luz, que brilla tanto desde el momento en que abre los ojos cada mañana”, narró.

Finalmente, el exitoso empresario recalcó que Thalía fue una pieza importante en la industria del entretenimiento y abrió paso a sus colegas latinoamericanos.

“La influencia de Thalía en la industria del entretenimiento la defino de la siguiente manera: ella es una gran representante de su amado México y de sus raíces latinas. Como figura icónica de su cultura y su gente, ha rebasado fronteras y ha conquistado el mundo con sus telenovelas, primero en los inicios de su carrera, y luego con su música, que la ha llevado a alcanzar audiencias más grandes e incluso más lejanas. Su efecto halo se ha vertido en su vida como mujer de negocios y como madre, y es increíble como, además de lo ocupada que está con su vida profesional, siempre encuentra tiempo para hacer las cosas que ama en su vida personal. Tiene una mente creativa imparable”, concluyó.

VIDEO RECOMENDADO

Thalía divierte a sus seguidores en su estudio de sonido

Thalía divierte a sus seguidores en su estudio de sonido