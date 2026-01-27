Tony Succar, ganador del Grammy y Latin Grammy, denunció públicamente un incidente ocurrido en un hotel en Los Ángeles, Estados Unidos, donde aseguró que a su padre Antonio Succar, de 71 años, se le negó el uso del baño en el lobby, pese a tener una reserva pagada, y que ambos fueron posteriormente retirados del establecimiento.

Según Succar, la situación ocurrió cuando su padre, que tiene problemas de vejiga por su edad y condiciones de salud, solicitó usar el baño por una emergencia médica. El recepcionista del hotel habría respondido que no podía ingresar porque aún no se había completado el check-in, lo que generó un tenso cruce entre las partes.

El músico grabó parte del intercambio, durante el cual el empleado afirmó que Antonio Succar le había levantado la voz, motivo por el cual canceló la reserva y pidió que se retiraran del hotel, alegando que estaban “invadiendo propiedad privada”.

Tony Succar denuncia presunto maltrato a su padre en hotel de Estados Unidos. (Foto: Captura de video)

En sus redes sociales, Tony Succar expresó su consternación ante la falta de empatía mostrada hacia su padre y subrayó que situaciones como esta son especialmente delicadas cuando se trata de adultos mayores.

“Mi papá tuvo una emergencia para usar el baño. El año pasado pasó por varias cirugías y su salud no está en su mejor momento. Aun así, no le permitieron usar el baño del lobby y la situación se manejó de una forma que nos dejó muy impactados. Incluso me botaron del hotel y mencionaron llamar a la policía, aun cuando ya había pagado la habitación, por lo que tuve que irme a otro lugar”, señaló Succar.

“Comparto esto con la esperanza de que sirva para reflexionar y para que, en momentos así, la humanidad esté primero”, agregó en su mensaje.

Tras salir del hotel, el señor Succar finalmente pudo atender su necesidad en un restaurante cercano, y ambos optaron por hospedarse en otro establecimiento, según detalló el artista.