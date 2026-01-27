Tony Succar denuncia presunto maltrato a su padre en hotel de Estados Unidos

Escuchar
Por Redacción EC

Tony Succar, ganador del Grammy y Latin Grammy, denunció públicamente un incidente ocurrido en un hotel en Los Ángeles, Estados Unidos, donde aseguró que a su padre Antonio Succar, de 71 años, se le negó el uso del baño en el lobby, pese a tener una reserva pagada, y que ambos fueron posteriormente retirados del establecimiento.

