El músico peruano Tony Succar pidió ayuda a sus seguidores para ubicar a una pasajera que se habría llevado su maleta por equivocación en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, luego de llegar al Perú este miércoles 25 de noviembre, con los instrumentos que necesita para una presentación programada al jueves 26.

Según dijo en un video publicado en Instagram, las pertenencias de su madre, Mimy Succar, llegaron completas, pero él encontró otra maleta muy parecida a la suya, misma que tenía el nombre de su dueño, por lo que sospecha que se produjo una confusión durante el recojo.

“Tienen las 30 maletas de mi mamá, pero una maleta que yo traigo y se pierde. Este es un mensaje urgente, necesito encontrar a esta persona”, dijo el músico en el video, indicando que la persona trabajaría en la Universidad de Illinois y que ella habría dejado su maleta en el aeropuerto.

Dentro del equipaje perdido llevaba sus instrumentos musicales, entre ellos una batería y sus baquetas, que son necesarios para su actuación. “No encuentro mi maleta por ningún lado y ahí tengo mi instrumento que mañana tengo que tocar”, afirmó.

Tony Succar y su madre

El percusionista explicó que intentó comunicarse con la pasajera mediante el número telefónico que figuraba en la maleta, pero nadie respondió. Según dijo, ese correspondería a una vivienda en el Perú.

“No contestan porque dejaron un número de teléfono de casa de Perú (…) Mañana tengo un evento, tengo mis instrumentos, mis baquetas”, manifestó.

Succar pidió que la persona que recogió su equipaje se comunique con él para coordinar el intercambio antes de su presentación. Hasta el momento de la publicación del video, el músico no había recuperado sus instrumentos.

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