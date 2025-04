A pesar de la popularidad que han surgido en los últimos meses, Tony y Mimy Succar reafirmaron que mantienen los pies en la tierra, priorizando siempre la familia y sin dejarse afectar por comentarios negativos.

“¿Qué respondo a las críticas? No tiene sentido responder. Nosotros nos fijamos en cómo la gente nos recibe, esos mensajes que dan en redes nos dan a veces ideas buenas. Pero también hay gente que critica por criticar, así que no lo tomo en cuenta, a mis colegas siempre les digo que no dejen que eso los desanime, nosotros tenemos a la familia que no deja que eso influya, nosotros seguimos para adelante”, afirmó Tony Succar.

Por otro lado, Tony mencionó que seguirá produciendo para más artistas nacionales. “Vienen unos proyectos interesantes, especialmente con la cumbia, que en realidad yo no me he dedicado a hacer cumbia. Pero ahora se me está presentando estas oportunidades para poder trabajar con diferentes orquestas de cumbia muy importantes y lo vamos fusionando con la salsa”, dijo.

Asimismo, Tony y Mimy celebraron que Mallplaza presentara el karaoke más grande del Perú, un evento gratuito realizado en el Circuito Mágico del Agua que reunió a miles de personas, influencers y figuras populares como Mauricio Mesones, María Pía Copello, Gian Piero Díaz, Mario Irivarren, Johanna San Miguel, Gino Tassara, Edith Tapia, Belén Estévez, Vanessa Valencia, entre otros.

Con una pantalla gigante de 200 metros, el público y artistas entonaron diversas canciones del repertorio nacional. Tony y Mimy, visiblemente emocionados, agradecieron el cariño recibido y pusieron énfasis en el valor de la familia en momentos difíciles.

“Estamos muy felices, para nosotros es la primera vez que estamos en el karaoke más grande del Perú. Estamos agradecidos con Mallplaza, sobre todo porque en el Perú a todo el mundo le gusta cantar, bailar y disfrutar porque la vida es corta, pero hay que vivirla y gozarla”, expresó Mimy Succar.

Tony, por su parte, elogió la campaña. “Me encanta la campaña que se está creando porque tiene una misión, un compromiso, que es resaltar la cultura y la música, además ‘juntos crecemos más’ es la frase que me encanta porque creo que nosotros la representamos. Cuando la gente se une con la familia, los amigos y comienzan a chambear juntos o simplemente pasarla bien con buena energía, entonces eso pasa. Además, el karaoke es así, uno no tiene que cantar bien, solo lo goza y la vive”, señaló.

El productor musical también resaltó la importancia de mantener la humildad a pesar del éxito.

“Mi papá dice que la cosa más importante del mundo es la humildad y nunca hay que perder la humildad. El Perú es familia y ahora, sobre todo, que está pasando un momento duro en la política, este mensaje de Mallplaza es potente para las familias. Mi papá tiene un mensaje que dice: ‘la familia es la cuota de todas las maravillas’”, agregó.