Luego de recibir el premio a “Mujer del Año” de la revista masculina GQ, Sharon Stone sorprendió al público con un poderoso mensaje que inició recreando la recordada escena de la película “Bajos instintos”.

Nos referimos al momento en que su personaje de “Catherine Tramell” es interrogada por un grupo de policías, esto como parte de las investigaciones por la muerte de su esposo y que la colocaban como la principal sospechosa.

En la cinta, Sharon Stone deja ver su zona íntima al momento de cruzar las piernas, esto debido a que no llevaba ropa interior y usaba un vestido muy corto.

Así, pues, al iniciar su discurso en la ceremonia realizada en Berlín, Alemania, Stone pidió una silla, se sentó y le pidió al público que recree junto a ella la famosa escena de “Bajos instintos”.

“Hace algunos años, antes de que se nos permitiera ser quienes somos en nuestros pequeños pueblos, yo estaba sentada en un estudio cuando mi director me dijo: ´¿Me puedes pasar tu ropa interior, porque la estamos viendo en la escena y no debería verse? Pero no veremos nada´. Y yo dije: ´Sí, claro´. No sabía que este momento cambiaría mi vida”, narró la actriz que actualmente tiene 61 años.

“El tiempo en el que tengan que decidir qué van a hacer con la parte más tierna, salvaje, hermosa, apasionada e importante de ustedes mismos, es ahora. ¿Qué van a hacer con ella? Yo les digo qué hice con la mía: yo la respeté”, agregó Stone.

La actriz terminó su discurso haciendo hincapié en el derecho de cómo manejar la sexualidad y la importancia de respetar este derecho en los demás.

“Y les digo que todos ustedes hagan lo mismo porque todos tenemos el derecho de ser poderosos en cualquier forma de sexualidad que elijamos tener y nadie tiene el derecho de sacarnos ese derecho. Deben presentarse a sí mismos de forma que los respeten de manera gentil y amada”, finalizó Sharon Stone.