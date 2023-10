El cantante Justin Timberlake desactivó los comentarios de su cuenta de Instagram tras las reiteradas críticas que recibía por las revelaciones de Britney Spears en su libro “The Woman in Me” sobre supuestas infidelidades y el aborto al que la indujo.

El libro de Britney aborda los momentos más traumáticos de su vida, como por ejemplo sus inicios en la música, sus polémicas mediáticas, la tutela de su padre y la relación que tuvo con Timberlake.

Las revelaciones que Spears colocó en su libro generaron que Timberlake reciba numerosas críticas en sus redes sociales. En ese sentido, el artista desactivó la opción de comentarios en su cuenta de Instagram.

¿De que acusó Britney Spears a Justin Timberlake?

La intérprete de Baby One More Time afirmó que Justin le fue infiel en diferentes ocasiones y que la persuadió a que abortara, ya que Timberlake no estaba de acuerdo en que ambos se conviertan en padres. En redes sociales, usuarios de internet calificaron a Spears de egoísta e infiel.

“Fue una sorpresa, pero para mí no era ninguna tragedia”, explica. “Pero Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes.. Así que me convenció para que no lo tuviera”, relató Spears.

MÁS INFORMACIÓN: Britney Spears afirmó que Justin Timberlake fue quien la engañó con otra celebridad

Timberlake aún no se pronunció por las aseveraciones de Britney, sin embargo, fuentes cercanas al cantante revelaron que este no estaría contento con lo publicado en el libro de Spears.

Spears, por su parte, defendió lo que dijo en su libro, indicando que no lo hizo con el fin de ofender a nadie. “Espero poder iluminar a la gente que se siente en parte sola en la mayoría de los casos o dolida o incomprendida!”, agregó.





