Taylor Swift y Travis Kelce sorprendieron al mundo este martes 26 de agosto al anunciar su compromiso tras dos años de relación. La cantante de 35 años compartió en Instagram una serie de fotografías de la romántica propuesta en un jardín decorado con flores, confirmando así que se casará con la estrella de la NFL.

Kelce, también de 35 años, juega como tight end en los Kansas City Chiefs desde 2014. Con el equipo de Kansas ha conquistado tres títulos de Super Bowl (2020, 2023 y 2024), lo que lo ha llevado a ser considerado uno de los mejores jugadores en su posición dentro de la historia del fútbol americano.

Travis Kelce, el jugador que hizo historia en la NFL y en el corazón de Taylor Swift. (Foto: Redes sociales)

Su nombre trascendió aún más en el verano de 2023, cuando inició públicamente su relación con Taylor Swift. Desde entonces, no solo se consolidó como referente deportivo, sino que también atrajo a nuevas audiencias a la NFL, en especial al público femenino que sigue de cerca la carrera de la intérprete de Shake It Off.

El romance entre ambos comenzó con una anécdota curiosa: Travis intentó entregarle su número a la cantante a través de una pulsera de la amistad durante un concierto de The Eras Tour en el Arrowhead Stadium, pero no lo consiguió. Finalmente, con ayuda de amigos cercanos a Swift, lograron concretar un primer encuentro en Nueva York, dando inicio a su historia de amor.

Taylor Swift y Travis Kelce anuncian su compromiso. (Foto: Redes sociales)

Kelce proviene de una familia ligada al deporte. Su hermano mayor, Jason, fue jugador de los Philadelphia Eagles y en 2023 protagonizaron un hecho histórico: se convirtieron en los primeros hermanos en enfrentarse en una Super Bowl.

Aunque en la última temporada su rendimiento deportivo decayó —algo notorio en la Super Bowl de 2025, donde los Chiefs perdieron contra los Eagles—, la huella que ha dejado en la NFL es indiscutible. Y ahora, fuera del campo, el deportista se prepara para vivir uno de los capítulos más importantes de su vida personal: su matrimonio con una de las artistas más influyentes del mundo.