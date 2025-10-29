La noche del 28 de octubre, la conductora Tula Rodríguez llegó al Velatorio Nuestra Señora de Fátima, en Miraflores, para expresar su solidaridad a Maju Mantilla, quien atraviesa la pérdida de su madre, Elvia García. La presentadora, acompañada por familiares y allegados, recibió el apoyo de distintas figuras del ámbito artístico y televisivo que acudieron para ofrecerle sus condolencias.

El fallecimiento de Elvia García se produjo el 27 de octubre, fecha en la que la familia anunció los servicios fúnebres. La despedida continúa este martes 29 de octubre, con el sepelio programado en el camposanto de Huachipa, en un entorno reservado para los más cercanos.

Elvia García, madre de Maju Mantilla, recibe el último adiós. (Foto: Redes sociales)

Durante el velorio, Tula Rodríguez compartió unos instantes junto a Maju Mantilla, con quien mantiene una amistad construida durante los años en que ambas coincidieron en televisión. Su presencia fue un gesto de cercanía y apoyo en medio del dolor.

En diálogo con la prensa, Rodríguez comentó brevemente su decisión de asistir. “Para eso están los amigos en un momento complicado. Yo sé lo que es perder a una mamá, así que vine a acompañarla un ratito ”.

Tula Rodríguez acude al velorio de la madre de Maju Mantilla. (Foto: TikTok)

La conductora también resaltó el vínculo entre Maju y su madre: “ Ella siempre estuvo apoyando a su hija hasta el final. Qué mamá no apoya a su hija; de hecho, ya está descansando en paz”.

Por su parte, Maju Mantilla ha preferido mantener silencio y evitar declaraciones públicas, optando por resguardar su proceso personal junto a su familia. Personas cercanas indicaron que busca vivir el duelo en privado, lejos de la exposición mediática.

Antes de retirarse, Tula Rodríguez reafirmó el lazo que la une a su amiga. “Ella ya sabe todo lo que siento por ella y su familia” , expresó con evidente emoción.

El velorio se desarrolló en un ambiente de recogimiento y respeto. Figuras del espectáculo, amigos y familiares continúan acompañando a Mantilla en estos días, rindiendo homenaje a la memoria de Elvia García, recordada por su calidez y el apoyo constante hacia su hija.