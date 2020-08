La presentadora de “En boca de todos” Tula Rodríguez empleó sus redes sociales para recordar el lamentable día en que su esposo, Javier Carmona, sufrió la rotura de la aorta, trayendo como consecuencia la falta de oxígeno en el cerebro y dejándolo en estado vegetativo. Narró, además, la emotiva conversación que mantuvieron durante su traslado a la clínica.

“Hace dos años, un 17 de agosto a las 6:50 p.m., llegaste a buscarnos a casa para llevarte a la clínica porque te sentías mal, quizás pudiste ir directo desde donde estabas, pero quisiste venir por nosotras. En mi desesperación bajé corriendo para sacar el auto y poder irnos, pero tú no querías bajar hasta que Valentina esté con nosotros. Yo insistí en irnos, era una emergencia, pero tú tajante dijiste: ‘¡Sin Valentina no me voy!‘. Hoy lo entiendo y te lo agradezco”, inició el texto compartido por la presentadora de “En boca de todos”.

“Durante la ruta oramos para que Dios tome el control de tu vida. Valentina te abrazaba, te decía lo mucho que te amaba y tú lleno de esa fuerza, que no sé de dónde la sacaste, nos decías que éramos lo que más amabas en la vida. Todo empezó a ponerse peor, tú en la clínica, en unos minutos de lucidez, me dijiste: ‘Te quiero, confío en ti, tranquila que todo estará bien”. Luego miraste a Valentina y le dijiste: “Tranquila, gordita, nunca olvides que te amo y pase lo que pase todo va estar bien. Lo demás es historia”, continuó.

►Tula Rodríguez comparte su nuevo challenge de ‘Tik Tok’

►Tula Rodríguez y Timoteo se enfrentaron a Maju Mantilla y el Cuy en un duelo de bailes infantiles

Aunque reconoce que no es fácil para ella ver a su esposo enfermo y no poder hacer nada para revertir la situación, Tula dice sentirse dichosa por haber sido la última persona en hablar con él.

“Como hombre de televisión siempre me decías: ‘La función debe continua', y aunque aveces quisiera gritar, llorar, estar en cama todo el día, sé que la función no puede parar y ahora más que nunca no podemos debilitarnos, no lo permitirías. Hoy nuestra vida dio un giro de 180°, ahora yo soy la cabeza de la familia. Amo cuidarlos. Hoy me tocó ser la proveedora, protegerlos y lo feliz que me hace ver a Vale atenderte. Porque, como siempre lo supimos, en salud y enfermedad. Así que aquí estamos, frente al cañón, batallando juntos. Hoy descubrí que no hay mejor acto de amor, que cuando solo con mirarnos y sin hablar nos decimos: ‘Te amo’. Te amo como el primer día, Javier, ahora y siempre. Y agradezco a Dios que me haya permitido ser yo, tu esposa, la última persona en hablar contigo y me quedaré con lo que hablamos hasta el final de mis días. Valentina es y será la mujercita más buena del mundo y una dama, como lo te lo prometí.

Nuevamente juntos

Cabe señalar que la actriz comentó en junio de este año que su esposo se encuentra en casa y dejó la clínica, donde llevaba internado varios meses. Es así que pasó un “Día del Padre” diferente junto a su hija Valentina, quien ahora pasa más tiempo con su papá.

“Este es un segundo año diferente para Vale, él está en casa y todo cambió pero siempre le enseño y le digo a mi hija que tenemos que agradecer por los años que hemos estado juntos”, se lee en su publicación.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR