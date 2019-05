Tula Rodríguez: "No voy a permitir que pongan en duda el amor que siento por Javier Carmona" | VIDEO

Tula Rodríguez rompió su silencio y en "En boca de todos" respondió a las especulaciones que se han generado luego de que se hiciera pública su batalla legal contra los hijos de su esposo, Javier Carmona.

►Tula Rodríguez: "Me casé enamorada y me volvería a casar 1000 veces con Carmona"

►Tula Rodríguez comparte emotiva foto familiar por San Valentín



Como es sabido, ante la situación médica del gerente televisivo, quien se encuentra en estado vegetal, la conductora inició el proceso de interdicción, por el cual le solicita al Poder Judicial, a través de un juzgado de familia, declarar a su pareja en estado de "incapacidad absoluta" para poder administrar sus bienes y cuentas bancarias.

En "En boca de todos", programa que integra como animadora, Tula Rodríguez se refirió por primera vez a su decisión y descartó tener intenciones de desheredar a los hijos de Javier Carmona o utilizar el dinero en su beneficio.

"La verdad es que estoy completamente afectada por toda esta situación y la manera en la que se ha expuesto la salud de mi esposo, una situación que yo nunca quise exponer y que ahora todos conocen con detalles", inició Tula Rodríguez.

La ex bailarina dijo que desde, hace 9 meses, cuando se desató la crisis médica de Javier Carmona, se hizo responsable por completo el financiamiento de su hogar y de las "muchas cosas que quedaron inconclusas", entre ellas deudas que habían asumido juntos.

Tula Rodríguez y Javier Carmona. (Foto: USI)

"Yo vengo pidiendo la administración para poder dirigir todos los gastos hacia él, porque yo vengo cubriendo (los costos de) nuestra casa y nuestra hija. Faltan 7 años para pagar el departamento que compramos hace 5 años dentro de nuestro matrimonio. Sus hijos, porque son sus hijos y son chicos buenos, viven en la otra casa. Donde vivimos mi hija y yo sí tenemos que pagar, y yo lo pago sola porque es lo que a mí me corresponde, ademas de cubrir los gastos que mi esposo necesita en la situación en la que el se encuentra", continuó Rodríguez.

PIDE RESPETO POR SU PRIVACIDAD

La presentadora se quebró al mencionar cómo la divulgación de su situación legal y de la salud de su pareja han afectado a Valentina, la niña de 10 años que tiene fruto de su relación con Javier Carmona.

"Es una situación privada, nadie tenia derecho a sacarlo, nadie. ¿Ustedes saben lo que significa esto para mi hija? Es una niña y expuesta a este tipo de cosas, y ponen en duda el amor que su madre siente por su padre. Yo estoy pendiente de mi compañero de vida, pero yo soy el ejemplo para mi hija, no puedo quedarme en mi casa deprimida llorando, tengo que pararme para mostrarle a mi hija que sí se puede", dijo Rodríguez.

"No es justo que se me señale cuando, en mi derecho de esposa,

solo estoy pidiendo la administración para poder dar absolutamente todo para mi esposo, no es para mí, es para mi compañero de vida, pido que paremos, ya no es justo, todos estamos sufriendo. Nadie sufre más que el otro, pero hay alguien que es más vulnerable: nuestra pequeña bebe, la princesa, la niña de mis ojos. No voy a permitir que nadie ponga en duda el amor que siento por mi esposo y que hagan sufrir a mi hija, continuó la conductora, quien dijo no sentirse enfrentada a los hijos mayores de Javier Carmona.

"Aquí no hay pelea de herencias, yo no quiero sacar a nadie de ningún lugar. Ellos son buenos chicos, yo lamento la defensa", finalizó.