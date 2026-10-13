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Duane ‘Keffe D’ Davis fue declarado culpable de organizar el tiroteo que acabó con la vida del Tupac Shakur a los 25 años. (Foto: AFP)
Duane ‘Keffe D’ Davis fue declarado culpable de organizar el tiroteo que acabó con la vida del Tupac Shakur a los 25 años. (Foto: AFP)
Por Agencia EFE

Un tribunal de Las Vegas sentenció este martes 13 de octubre a entre 40 años y cadena perpetua a Duane ‘Keffe D’ Davis, exlíder de la pandilla Southside Compton Crips, acusado de orquestar el tiroteo desde un vehículo que acabó con la vida del rapero Tupac Shakur en 1996, según informó CNN.

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