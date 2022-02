Grandes expectativas hay sobre la posible presentación de Tupac Shakur en el Show de medio tiempo por el Super Bowl 2022 . Así es, uno de los pioneros del género hip-hop y que, dejó un legado antes de su sensible fallecimiento, podría hacer su aparición en forma de holograma para el deleite de su querido público.

Como se recuerda, en el año 2012 tuvo su aparición en el evento musical Coachella donde estuvo Dr. Dre y Snoop Dogg . Precisamente estos cantantes también formarán parte de los invitados que estarán durante el espectáculo situado en el SoFi Stadium.

El Halftime del Super Bowl 2022 es uno de los momentos más esperados del año. Mira quiénes se presentan, cuánto dinero se gana y cuánto dura el famoso show del medio tiempo.

Por otra parte, en varios medios especializados señalan que para el show de medio tiempo se escuchará ‘California Love’, tema que ganaría miles de críticas positivas y que generaría una popularidad hasta la actualidad.

Pero ¿cómo se inspiró el cantante californiano y quién lo ayudó para que el recital explotara en todas las radios? Aquí te lo explicamos.

CÓMO NACIÓ ‘CALIFORNIA LOVE’

Durante los años 1995 y 1996 la vida artística de Tupac Shakur fue importante para que despliegue en todas las emisoras de radio y discografía. El cantante asentado en California salía de prisión y la única manera de entrar de nuevo ‘al ruedo’ era firmar con la disquera Death Row Records. Dicha asociación mencionada pagaría la fianza correspondiente y de esa manera, se convertiría en la estrella que todos conocimos.

Una vez fuera de la cárcel, ‘2Pac’ se pondría a trabajar arduamente y para su suerte, se reuniría con Dr. Dre, reconocido productor de la discografía. Era un hecho de que todo saldría perfecto. Asimismo, el plan daría fruto a ‘California Love’ y seguido a ello saldría el disco All Eyez On Me.

1. Tupac Shakur (foto: MTV)

El éxito fue tan rotundo que acaparó las emisoras de radio y canales de televisión. Sin embargo, la canción no era precisamente suya, sino de Dre.

Según comentó Chris “The Glove” Taylor al medio LA Weeky, Dre acostumbraba a realizar parrilladas en su domicilio y en esas reuniones, se encontraron para ir a su estudio y presentarle la pista que se encontraba en proceso.

Lo que se escuchaba era “California Love” y Dre quería que Taylor lo ayudara con algunos arreglos. Se pusieron manos a la obra pero el track le faltaban unos versos. Fue en ese instante en donde Tupac Shakur llegó de manera inesperada y solicitó a los productores ayudar en dicho tema.

Finalmente, lo demás fue historia puesto que sería una de las canciones más escuchadas de aquel año. Eso sí, la composición no pertenece a ninguno de los artistas mencionados puesto que es un tema nacido en la década de los 70.