El actor estadounidense Tylor Chase, reconocido por su papel de Martin Qwerly en la serie juvenil "Manual de supervivencia escolar de Ned" (Nickelodeon), fue ingresado de urgencia en un centro de salud mental del sur de California tras semanas de preocupación pública por su estado de vulnerabilidad y situación de calle.

La hospitalización se concretó el día de Navidad, luego de que el padre de Chase autorizara a Jacob Harris, empresario y allegado a la comunidad de actores en recuperación, a liderar las gestiones necesarias para asegurar la integridad de su hijo.

“Por fin pude contactar con un centro de crisis que vino a evaluarlo el mismo día”, declaró Harris al Daily Mail. “Decidieron que necesitaba ayuda inmediata y lo trasladaron a un hospital local para recibir tratamiento de 72 horas”.

¿Cómo fue la intervención médica de Taylor Chase?

La medida llega tras varios intentos fallidos por parte de su círculo cercano para estabilizarlo. Recientemente, su excompañero de elenco, Daniel Curtis Lee, intentó brindarle refugio en un hotel de Los Ángeles para protegerlo de las lluvias invernales.

Sin embargo, el esfuerzo terminó en un incidente donde la habitación sufrió daños materiales severos, evidenciando la gravedad de la crisis que atraviesa Chase, informó Curtis en redes sociales.

Shaun Weiss, exestrella de “Los campeones” (Mighty Ducks) y quien ha sido una figura clave en la logística de rescate, confirmó que el actor se encuentra ahora bajo el cuidado de las autoridades del condado de Riverside.

“No se encuentra bien. Requiere cuidados que van más allá de los que ofrecen los centros de desintoxicación habituales. Necesita semanas para estabilizarse” , declaró Weiss a través de su representante.

Compañeros de elenco de Taylor Chase se pronunciaron

Curtis Lee, quien interpretó a “Cookie” en la serie de Nickelodeon, relató haber mantenido contacto con Chase mediante videollamadas para alentarlo a aceptar el tratamiento, destacando que, a pesar de su “exterior áspero”, aún percibe “luz en sus ojos”.

Por su parte, Devon Werkheiser (Ned), protagonista de la misma serie, señaló a medios locales la complejidad de la situación. “Cualquiera que haya lidiado con una adicción grave y problemas de salud mental profundos sabe que es una situación increíblemente difícil si no buscan ayuda”, explicó a TMZ.

¿Qué pasará ahora con Taylor?

Chase, quien en años anteriores había publicado videos en redes sociales describiendo su lucha interna contra el trastorno bipolar, se encontraba viviendo en las calles de Riverside. Imágenes recientes lo mostraron recibiendo ropa y comida de transeúntes, lo que aceleró la movilización de sus allegados.

Harris, quien supervisó el traslado al hospital, se mostró optimista tras su hospitalización. “Ahora está bien cuidado. Y el futuro pinta bien. Solo necesitaba que alguien hiciera algo para ayudarlo”, sostuvo.

La familia de Chase, por su parte, ha solicitado privacidad durante este proceso, enfatizando que el actor cuenta ahora con los recursos médicos necesarios para iniciar un camino hacia la recuperación a largo plazo.