La actriz Úrsula Corberó, recordada por su trabajo en la serie “La casa de papel”, anunció mediante sus redes sociales que está embarazada. La española que dio vida a ‘Tokio’ está en la dulce espera de su primer hijo con el intérprete argentino Chino Darin, con quien mantiene una historia de amor de más de una década.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz española compartió una fotografía suya en la que aparece con un camisón blanco y luciendo su barriga de embarazada.

“Esto no es IA”, escribió Corberó en su publicación, acompañado de dos emojis: una cara con lágrimas y un corazón.

La noticia cautivó a sus seguidores y amigos en Instagram, quienes la felicitaron por su embarazo. Entre los mensajes destacaron los de Pedro Alonso Choro y Esther Acebo, sus compañeros de “La casa de papel”.

Así anunció la actriz Úrsula Corberó su embarazo. (Foto: Instagram)

Como se sabe Úrsula Corberó y el Chino Darín se conocieron en 2015 durante el rodaje de la serie “La embajada”, donde interpretaban a una pareja. Su primer encuentro fue espontáneo: mientras Corberó se cambiaba de vestuario, le dijo en tono divertido: “Hola, soy tu novia”, dando así inicio a una conexión que pronto trascendió la ficción.

Úrsula Corberó y el Chino Darín mantienen una sólida relación de más de una década. (Foto: Instagram)

Desde entonces, han mantenido una relación sólida y discreta. Aunque ambos gozan de gran popularidad, evitan exponer su vida privada y solo comparten momentos puntuales en redes sociales o eventos públicos. Darín ha confesado que su estadía en España, inicialmente temporal, se prolongó gracias a Corberó, con quien ha construido una relación estable basada en apoyo mutuo y respeto.