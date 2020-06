Ninel Conde sigue desesperada por ver a su hijo Emmanuel y asegura que Giovanni Medina está envenenando al niño en contra de ella. Para demostrar su versión, la actriz compartió con el programa “De Primera Mano” dos videos.

En el primer clip, vemos que el niño le explica a la actriz mexicana el motivo por el que no se comunicó con ella.“Estos días que te fuiste con tu papá, ¿Le dijiste que me hablaran por teléfono?”, pregunta Ninel al pequeño, quien responde: “Mi papá no quiere que te marque”.

En la otra conversación, Emmanuel le confiesa lo que le dice Giovanni sobre ella. “Por qué dices que te engaño, quién dice que te engaño?”, preguntó Conde al niño, quien rápidamente dijo: “Mi papá... mi papá (dice) que me engañas con que no puedo hacer nada”.

Gustavo Adolfo Infante, conductor de “De Primera Mano” y quien presentó la nota, no dio detalles sobre si los videos son recientes. Asimismo, el programa “El Gordo y La Flaca” difundieron las imágenes del pequeño en su cuenta oficial de Instagram, pero la respuesta de los seguidores no ha sido positiva.

En los comentarios, muchos usuarios criticaron duramente a la intérprete de “Todo conmigo” por exponer al pequeño.

“Qué triste de verdad que usen a un hijo de arma para herir”, “Ay Ninel tan bien que ibas. Guarda esas pruebas para el juez. ¿Por qué expones a tu niño?”, “Eso es abuso infantil yo no me explico por qué los padres utilizan a los hijos para hacerle daño al padre o a la madre”, “El trauma le van a crear a ese niño”, “Eso se llama manipulación infantil. Grabar a un niño para obtener la información que ella quiera”, son algunos mensajes que se lee en la publicación de “El Gordo y La Flaca”.

Como se recuerda, desde hace casi tres meses Giovanni Medina impidió que Ninel Conde se reuniera con su hijo menor, por lo que la actriz no dudó en solicitar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que intervenga en su caso.

“Vengo no como Ninel Conde sino como Ninel Herrera, una madre que tiene ya casi tres meses sin tener a su hijo en casa sin ningún motivo”, precisó la actriz afuera del edificio que es el escenario de las conferencias matutinas de López Obrador.

