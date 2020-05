Lebron James, Barack Obama y Oprah Winfrey ya tienen todo listo para celebrar virtualmente este fin de semana a miles de estudiantes de EE.UU. de la “Clase 2020” que están confinados por la pandemia del coronavirus, una tarea en la que recibirán ayuda de artistas latinos como Cardi B, Bad Bunny, Selena Gómez, Luis Fonsi, Daddy Yankee o Karol G.

Estas ceremonias, que se harán este viernes y sábado, levantan la banderilla a las miles que tienen planeadas los centros educativos del país en sustitución de los actos formales, suspendidos por el confinamiento, para seis millones de adolescentes y jóvenes que terminan este mayo y junio la secundaria y la universidad.

El primer festejo, organizado por la red social Facebook, comenzará este viernes a las 11.00 horas de la Costa Este (18.00 GMT) con un discurso principal de la reconocida conductora de televisión Oprah Winfrey.

Entre los artistas que participarán con música o mensajes de felicitación en esa cita virtual se destacan las comediante Amy Schumer, los actores Matthew McConaughey, Kristen Bell, Sofía Carson, Wilmer Valderrama, Milo Ventimiglia, Sterling K. Brown, Chrissy Metz y el chef Gordon Ramsay, además de las modelos Emily Ratajkowski, Ashley Graham, La La Anthony y Winnie Harlow.

También estarán los artistas musicales Cardi B, Bad Bunny, Selena Gómez, Daddy Yankee, Fonsi, Tori Kelly, Usher, Diplo, John Mayer, Luke Bryan, Marshmello, Steve Aoki, DJ Khaled y los personajes de Sesame Street Cookie Monster y Grover, entre muchos otros.

El acto será transmitida por Facebook Watch y algunos segmentos se podrán ver en Instagram, en donde la red social ha animado a la audiencia a animara los graduandos con mensajes y fotos.

Al día siguiente, a las 20.00 horas (0.00 GMT del domingo) las cadenas de televisión abierta, incluyendo a Telemundo, Univision además de otros canales de cable como CNN, transmitirán “Graduate Together: America Honors the High School Class of 2020”, que se traduce como “Graduémonos juntos: Estados Unidos rinde homenaje a la Clase 2020 de secundaria”.

Al anunciar el evento, que es organizado por la LeBron James Family Foundation, XQ Institute y la Entertainment Industry Foundation Partner, la estrella del baloncesto explicó que la idea había nacido tras conversaciones con los alumnos de su escuela “I Promise”, que educa a personas vulnerables en su ciudad natal de Akron, en el estado de Ohio.

“Los estudiantes han trabajado muy duro por esto y no podríamos dejar pasar el momento sin un reconocimiento. Aunque esta no es la experiencia de graduación que se merecen, esperamos poderles dar algo especial”, indicó James.

El expresidente Barack Obama y su esposa, Michelle Obama, darán discursos en este acto y entre los artistas, deportistas y activistas que participarán en la transmisión de hora y media están Malala Yousafzai, Bad Bunny, Karol G, Zedaya, Charli D’Amelio, Dixie D’Amelio, Chika, YBN Cordae, H.E.R, los Jonas Brothers, Loren Gray, Brandan Bmike Odums, Ben Platt, Henry Platt, Jonah Platt, Megan Rapinoe, Yara Shahidi, Lena Waithe, entre otros.

Además, los graduandos podrán subir una foto personal para que sea incluida en una versión digital del tradicional “Year Book”, un libro con fotos, artículos y reconocimientos a estudiantes y maestros, que es editado por un comité de alumnos y que es publicado por las escuelas cada año.

Un premio de 5.000 dólares espera al ganador de un concurso de discursos de graduación, que en los actos tradicionales está a cargo del mejor alumno del curso, conocido como “valedictorian”.

Dos semanas después, el 6 de junio, YouTube ofrecerá su propia celebración con el título “Dear Class of 2020” (Querida clase de 2020).

Los discursos también estarán a cargo de los Obama, además del CEO de Google, Sundar Pichai, mientras que las participaciones artísticas están encabezadas por Lady Gaga, Alicia Keys y Kelly Rowland.

Mientras los otros actos han sido creados para que los graduandos compartan con sus familias, YouTube también ha organizado una “after-party” virtual con el grupo de K-pop BTS.

Aunque estos son los principales eventos en el país norteamericano, escuelas, comunidades, canales de TV y otras celebridades ya han comenzado homenajear a los chicos que se gradúan en estas semanas.

Telemundo ha dedicado esta semana a tener mensajes especiales a los graduandos, en especial en su programa matutino “Un nuevo día”.

El actor John Krasinski fue el DJ virtual el mes pasado de la fiesta que organizó en la web para que los adolescentes de secundaria tuvieran algo parecido a su baile anual, que se conoce como “Prom”.

La mayoría de los centros escolares han anunciado también las fechas de graduaciones digitales, mientras algunos pequeños han organizado actos vía la aplicación Zoom y otros pondrán las fotos de los estudiantes cuando el director anuncie su nombre y enseñe su diploma.

Estados Unidos es actualmente el epicentro de la pandemia del coronavirus, con cerca 1,4 millones de personas infectadas y más de 82.000 muertes, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad John Hopkins.

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden llegar a causar infecciones que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, que se pueden contagiar de animales a personas (transmisión zoonótica). De acuerdo con estudios, el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano, mientras que el MERS-CoV pasó del dromedario a la gente. El último caso de coronavirus que se conoce es el covid-19.

En resumen, un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano y debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo.

¿Qué es la covid-19?

La covid-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.

