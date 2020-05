El rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine se encuentra en uno de sus mejores momentos musicales tras el lanzamiento de su tema GOOBA. Es así que decidió enviar una donación a una ONG dedicada al cuidado de los niños.

Sin embargo, No kid Hungry (Ningún niño Hambriento) decidió no recibir la donación de 200 mil dólares. “Estamos agradecidos por la generosa oferta del señor Hernández (nombre real del rapero) de donar a No Kid Hungry, pero hemos informado a sus representantes que tenemos de rechazar esta donación (...) Como organización centrada en los niños, es nuestra política rechazar fondos de donantes cuyas actividades no son acordes a nuestra misión y valores”, afirmó en un comunicado en su página web.

El rapero no se quedó callado y decidió responder a la ONG en su cuenta de Instagram. “No Kid Hungry prefiere quitarles la comida de la boca a niños inocentes, nunca he visto algo tan cruel”, señaló en una publicación de Instagram que luego eliminó.

Por su lado, los seguidores del músico empezaron a comentar en las publicaciones de la ONG en dicha red social. Muchos criticaban que rechacen un dinero que necesitan para seguir subsistiendo.

Cabe resaltar que el músico neoyorquino pasó casi dos años en la cárcel por uso de armas, conspiración y tráfico de drogas. Recién la semana pasada pudo salir de prisión y lo celebró publicando el videoclip de “Gooba”, canción con la que ya recaudó 2 millones de dólares.

Amy Gutierrez habla sobre Mayra y Nesty

