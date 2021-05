6 de 9

Además, recordó cómo su representante le dio la noticia de que fue seleccionada para formar parte del elenco de “Orange Is the New Black”. “Entré y audicione para otro papel, y mi representante me llamó un mes más tarde y fue como, ‘Hola, tenemos algunas noticias muy buenas. ¿Te acuerdas de esa audición a la que fuiste de Orange Is the New Black ? No te lo dieron’. Entonces digo, ‘Ok ... bien, ¿cuál es la buena noticia?’ Dijeron que querían ofrecerme otro papel, Ojos locos. Yo solo pensaba, ‘¿Qué parte de mi audición les haría pensar que sería adecuada para una papel llamado Ojos locos?’ Pero para ser honesto, cuando me dieron el guion para interpretarla, se sentía más que perfecto para mí”, contó. (Foto: @uzoaduba).