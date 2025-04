El actor Val Kilmer, recordado por sus icónicos papeles en ‘Top Gun’ (1986) y ‘Batman Forever’ (1995), falleció el martes 1 de abril en Los Ángeles a sus 65 años.

Su hija, Mercedes Kilmer, confirmó a The New York Times que la causa muerte fue neumonía, generando conmoción entre sus seguidores y colegas.

Kilmer había sido diagnosticado con cáncer de garganta en 2014 y, aunque se recuperó tras un arduo tratamiento, su salud se vio deteriorada en los últimos años.

Val Kilmer fue diagnosticado de un cáncer de garganta en 2014 y quedó con secuelas en su voz.

“Tenía una falta de energía relacionada con su tratamiento contra el cáncer”, reveló una fuente cercana a la familia al portal TMZ, de Estados Unidos.

Además, sus familiares revelaron que el actor estuvo postrado en cama durante un largo tiempo debido a complicaciones de salud.

Su estado se agravó en la última semana, cuando fue hospitalizado nuevamente.

Una carrera de grandes interpretaciones

El debut de Kilmer en el cine llegó con la comedia ‘Súper secreto’ (1984), donde interpretó a un cantante envuelto en un complot durante la Guerra Fría.

Sin embargo, su gran salto al estrellato se dio con ‘Top Gun’ (1986), donde interpretó a Iceman, el rival de Maverick, papel de Tom Cruise.

Su talento lo llevó a encarnar personajes inolvidables como Jim Morrison en ‘The Doors’ (1991) y el enigmático pistolero Doc Holliday en ‘Tombstone’ (1993).

En 1995, tomó el manto del Caballero de la Noche en ‘Batman Forever’, una de sus interpretaciones más recordadas.

Una batalla de salud que marcó su vida

En 2015, Val Kilmer reveló su lucha contra el cáncer de garganta, enfermedad que lo llevó a someterse a una traqueotomía que afectó su voz y limitó sus oportunidades en Hollywood.

Sin embargo, regresó brevemente a la pantalla en 2022 con un emotivo cameo en ‘Top Gun: Maverick’.

En su autobiografía ‘I’m Your Huckleberry’, publicada en 2020, Kilmer expresó su sentir sobre la soledad: “No he tenido novia en 20 años. La verdad es que me siento solo parte del día a día”.