El popular tiktoker peruano Valentino Palacios cumplió 20 años y lo celebró por todo lo alto con una fiesta exclusiva que dio mucho de qué hablar en redes sociales. El evento, denominado ‘Valentino Fest’, se llevó a cabo el pasado 17 de mayo en una casa campo de Cieneguilla, y reunió a una amplia variedad de personalidades del mundo digital, la música y la farándula local.

La fiesta no escatimó en producción ni en entretenimiento. Desde luces, escenario y decoración, hasta una cartelera de artistas de lujo, Valentino demostró que quería festejar su nueva década con estilo. Kate Candela, Pedro Loli, Combinación de La Habana y Hermanos Yaipén fueron parte del espectáculo musical, haciendo vibrar a los invitados con lo mejor de la cumbia y la salsa.

Una de las presencias más comentadas fue la de Pamela López, expareja del futbolista Christian Cueva, quien llegó acompañada por su actual saliente Paul Michael, generando gran atención entre los asistentes.

Además, figuras como Milenka Nolasco, ‘Cañita’ (Alexis José Callañaupa), Neutro, y Diealis (Diego Aliaga) también dijeron presente. Cabe destacar que, aunque Valentino había asegurado en televisión que algunos de ellos no eran sus amigos, durante el evento aclaró los rumores con un mensaje directo: “Sí es mi amigo, gracias por venir Diealis, él (Neutro) es mi amigo también” , reafirmando así la buena onda entre ellos.

La familia del tiktoker también fue parte fundamental del evento. Sus hermanos Yomar y Thiago, su madre y mánager Fiorella, su pareja ‘Chino’, y su carismática abuela ‘Candela’, popular en TikTok, celebraron a su lado.

En entrevista con Magaly Medina, Valentino confirmó que la mayoría del evento no fue producto de canjes, sino que él mismo asumió los costos. “La verdad, la mayoría no es canje, solo en algunas cosas” , señaló. Por su parte, su madre añadió: “Le ha costado un poco, no es canje y se ha organizado como él ha querido. Además, todo ha sido de un momento a otro”.