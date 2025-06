Valeria Piazza rompió su silencio y se pronunció sobre la reciente polémica que enfrenta a Milett Figueroa con Jessica Newton. La conductora de televisión y exMiss Perú 2016 reafirmó que el concurso Miss Supertalent of the World, en el que participó Figueroa, no es considerado un Grand Slam, tal como también lo aseguró Newton días atrás.

“Yo me acuerdo que hace dos años, cuando estaba acá, la señora Janet (Barboza) me preguntó si el Miss Supertalent era un Grand Slam, es decir, si está dentro de los concursos más importantes . Y yo fui sincera, al igual que Jessica Newton, y dije que ese concurso no pertenece a los Grand Slam ”, comentó Piazza en América Hoy, dejando claro que este concepto es ampliamente conocido entre reinas de belleza.

La también modelo respondió de forma indirecta a Milett, quien días antes aseguró haberse sentido “explotada” en el certamen internacional. Valeria detalló que representar al país es un trabajo arduo, pero que sí hay una retribución económica.

“ La verdad es que es bastante sacrificio. Cuando estaba en el Miss Universo los ensayos eran hasta la 1 a. m. y me levantaba a las 4 a. m. para maquillarme y comenzar con todas las actividades. Así fue durante un mes”, recordó.

Consultada sobre si había recibido dinero por su rol, Valeria confirmó que sí: “Cuando tú ganas el título del Miss Perú, es un trabajo, como uno de oficina. Tienes que renunciar a todo porque literalmente trabajas para representar al país. Claro que tienes una mensualidad, porque dejas de trabajar ”.

Finalmente, reveló que incluso recibió un premio económico por su clasificación en el Miss Universo: “Y ese dinero fue para mí, no le di nada a la organización “.