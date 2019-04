Vanessa Hudgens y la pelea con Zac Efron que alarmó a todos en ‘High School Musical’

Se animó a revisar las cenizas del pasado. La actriz Vanessa Hudgens sorprendió al ofrecer detalles sobre la relación que mantuvo con Zac Efron cuando formaban parte de ‘High School Musical’. Es así que se animó a revelar que tuvieron una pelea en pleno set de grabación.

Durante una reciente entrevista en el podcast de Awards Chatter, la estadounidense realizó sinceras e inesperadas declaraciones sobre él y el romance que terminó en 2010.

"No podría haber estado más agradecida por esa relación en ese momento...Fue un fenómeno masivo. Todos los ojos estaban puestos en mí. Fue simplemente una cosa muy extraña de atravesar, pero al estar en una relación, me mantuve con los pies en la tierra. Tenía a alguien en quien apoyarme y que también estaba pasando por lo mismo", precisó sobre su coprotagonista de ‘High School Musical’.

Como toda relación, la suya también pasó por altos y bajos durante los cuatro años que duró. Fue así que Vanessa Hudgens reveló que en una ocasión mantuvo una pelea con Zac Efron que alarmó a todos, sobre todo por la continuidad del proyecto.

"Recuerdo que una vez tuvimos una pelea, fue mientras estábamos en los ensayos...Keny Ortega, el productor, me dijo preocupado: "Oh no, nuestra película se va a desmoronar, ¿verdad? ", precisó.

Sobre lo que sucedió luego de esta pelea, Vanessa Hudgens agregó que "me enorgullezco de ser una profesional, así que pensé, aparte de eso, vamos a seguir adelante y hacer lo que tenemos que hacer y lo resolvimos todo. Creo que porque era muy joven, creo que esa relación me estabilizó".

Actualmente la protagonista de ‘High School Musical’ mantiene una relación con el actor Austin Butler y se especula que Zac Efron está con una nadadora olímpica llamada Sarah Bro.