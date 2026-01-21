Escuchar
(2 min)
High School Musical cumple 20 años y Vanessa Hudgens lo celebra con fotos inéditas del rodaje. (Foto: Instagram/@vanessahudgens)

High School Musical cumple 20 años y Vanessa Hudgens lo celebra con fotos inéditas del rodaje. (Foto: Instagram/@vanessahudgens)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

High School Musical cumple 20 años y Vanessa Hudgens lo celebra con fotos inéditas del rodaje. (Foto: Instagram/@vanessahudgens)
High School Musical cumple 20 años y Vanessa Hudgens lo celebra con fotos inéditas del rodaje. (Foto: Instagram/@vanessahudgens)
Por Redacción EC

La primera película de High School Musical, dirigida por Kenny Ortega, cumple 20 años desde su estreno y continúa siendo uno de los mayores fenómenos juveniles de Disney Channel. Para conmemorar este aniversario, Vanessa Hudgens, quien interpretó a Gabriella Montez, compartió en sus redes sociales una serie de fotografías inéditas del rodaje realizado en 2006, generando nostalgia entre los seguidores de la franquicia.

Vanessa Hudgens recuerda los 20 años de High School Musical con imágenes inéditas
Famosos

Vanessa Hudgens recuerda los 20 años de High School Musical con imágenes inéditas

Julio Iglesias solicita el archivo de denuncia por presunto acoso al alegar falta de jurisdicción
Famosos

Julio Iglesias solicita el archivo de denuncia por presunto acoso al alegar falta de jurisdicción

Oscar 2026, anuncio de nominados: ¿Qué películas y talentos llegan como favoritos para competir por el premio?
Cine

Oscar 2026, anuncio de nominados: ¿Qué películas y talentos llegan como favoritos para competir por el premio?

“Estoy en un momento un poco complicado. Debo seguir unos tratamientos”: Magaly Solier reaparece con identidad y memoria en “Killapa Wawan”
Historias

“Estoy en un momento un poco complicado. Debo seguir unos tratamientos”: Magaly Solier reaparece con identidad y memoria en “Killapa Wawan”