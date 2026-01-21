Vanessa Hudgens recuerda los 20 años de High School Musical con imágenes inéditas

La primera película de High School Musical, dirigida por Kenny Ortega, cumple 20 años desde su estreno y continúa siendo uno de los mayores fenómenos juveniles de Disney Channel. Para conmemorar este aniversario, Vanessa Hudgens, quien interpretó a Gabriella Montez, compartió en sus redes sociales una serie de fotografías inéditas del rodaje realizado en 2006, generando nostalgia entre los seguidores de la franquicia.

A través de un carrusel de imágenes, la actriz expresó su emoción por las dos décadas del filme que la catapultó a la fama. “No puedo creer que HSM cumpla 20 años. Gracias a todos los que han estado allí desde el día 1” , escribió Hudgens en la descripción de la publicación. Además, hizo referencia a una de las canciones más emblemáticas de la saga al señalar: “Siempre estaremos juntos en esto” , en alusión a We’re All in This Together.

Las fotografías llamaron la atención no solo por mostrar momentos detrás de cámaras, sino también por incluir imágenes junto a Ashley Tisdale, Corbin Bleu y Lucas Grabeel, así como con Zac Efron. La aparición de Efron fue especialmente comentada por los fans, debido a que ambos mantuvieron una relación sentimental tanto dentro como fuera de la pantalla, la cual terminó durante las grabaciones de High School Musical 3 en 2008.

Tras el cierre de la trilogía, cada uno de los protagonistas continuó su camino profesional y personal. Actualmente, Vanessa Hudgens está casada con el beisbolista Cole Tucker y es madre de dos hijos, mientras que Zac Efron se mantiene enfocado en su carrera actoral.

El vínculo de Hudgens con la saga se ha mantenido vigente a lo largo de los años. En junio de 2022, la actriz visitó el East High School, el colegio que sirvió como locación para las tres películas de High School Musical. En un video compartido en redes sociales, se la ve caminando por el frontis del lugar mientras suena Breaking Free, tema que interpretó junto a Efron en la primera entrega.

En la descripción de ese clip, Hudgens citó una recordada línea del guion, evocando el espíritu juvenil de la historia. La actriz participó en las tres películas de la franquicia estrenadas en 2006, 2007 y 2008, siendo esta última la primera en llegar a las salas de cine, consolidando el éxito global de High School Musical.

