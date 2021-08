Conforme a los criterios de Saber más

Vanessa Jerí nunca planeó ser actriz, pero se siente dichosa de serlo. Su reciente incorporación al elenco de “De vuelta al barrio” evocó nostalgia en quienes siguen de cerca la carrera de la artista que debutó actuando, hace dos décadas, en “1000 oficios’, una de las teleseries más exitosas de la televisión peruana.

“Estoy infinitamente agradecida con la producción por haberme invitado a participar en esta serie y reencontrarme con mis hermanos de toda la vida. Creo que toda esa energía y buena onda de la gente que me pedía que retome la actuación, ha hecho que esto se concrete. Me encanta actuar, lo disfruto mucho. Interpretar a ‘Melody’, un personaje que ha llegado a alborotar, inconscientemente, el barrio San José, es un privilegio. Me divierte mucho”, destaca Jerí Marruffo.

Muchos han comparado a ´Melody’ con Carola Olazo, ‘La huequis’ de “1000 oficios”. ¿Tienen cierta similitud?

Creo que tiene similitudes con La huequis, pero también con Gwendolyne (’Wendy’ Polar) de “Así es la vida’. Me parece que han hecho una mixtura buscando la fórmula perfecta.

¿Cómo fue el reencuentro con César Ritter, Mónica Torres, Magdyel Ugaz y Lucho Cáceres, actores con quienes trabajaste en “1000 Oficios”?

Fue increíble porque somos un equipo súper unido. Yo no sabía que César grababa el día que Cristian Rocha, uno de los productores, me citó en el canal. Nos hemos visto en persona después de dos años, nos abrazamos, fue hermoso. Nosotros tenemos una química bien bonita en televisión que nos permite improvisar.

¿Por qué estuviste tantos años alejada de la TV?

No actúo desde el 2013, pero he estado en otros programas como conductora, también he hecho eventos y radio. Estuve en Radio Panamericana, como locutora, hasta que cumplí cinco meses de embarazo. Luego hice una pausa en mi carrera profesional por el tema de mi bebé y la muerte de mi mamá. Estos últimos años han sido muy duros para mí

¿Tu mamá murió cuando estabas embarazada?

Efectivamente, tenía pocos meses de embarazo. El día que fui a buscarla para contarle que estaba esperando un hijo, la encontré mal, la cargué y la llevé de emergencia. Cuando los médicos me dijeron que su estado era crítico, me acerqué a ella, que estaba entubada, y le mostré mi ecografía. No sé si me escuchó, el médico me dijo que sí recibió la noticia. Mi mamá murió algunas horas después de un paro cardíaco. Sentí que me desvanecía. Le consulté a mi ginecólogo, que es mi amigo, qué debía hacer. Me dijo: ‘Llora todo lo que tienes que llorar’. En ese momento, Raúl (su esposo) fue un apoyo muy importante para mí.

¿Cómo es Raúl como pareja?

Tenemos una relación increíble, nos admiramos mucho, es fantástico como padre y profesional. Siempre ha respetado mi trabajo y yo el suyo. Y creo que la llegada de nuestra bebe ha fortalecido esta unión. La gente que lo conoce del deporte sabe que es una persona admirable, tiene un corazón demasiado noble, ama mucho a su familia, a sus padres, a las personas más cercanas a él.

¿Es tan riguroso como lo muestran en la película “La Foquita: El 10 de la calle”?

Así es él en la vida real, es buena gente; pero también es estricto con sus representados cuando tiene que serlo. Siempre adopta esa actitud.

¿Es verdad que Marc Anthony cantó en tu boda con Raúl?

No sé de dónde sacaron eso, es mentira. Las especulaciones siempre las tomo con buen sentido del humor, no me molestan.

¿Cómo estás manejando el tema de la maternidad ahora que has retomado la actuación?

Lo bueno es que existe la tecnología y aunque no esté a su lado siempre nos estamos viendo. Mi hija tiene dos años, pero es una niña muy curiosa, inteligente, está riquísima. Raúl y yo estamos súper enamorados de ella, estoy feliz, fascinada.

Han pasado veinte años desde que debutaste actuando en “1000 Oficios”, ¿Cómo te sientes en esta etapa de tu carrera?

He evolucionado, siento que aprendí bastante gracias a las enseñanzas de Efraín Aguilar. Él me descubrió, fue mi director, mi productor, fue todo. Me ha ido puliendo poco a poco, también he tomado clases de impro y de actuación. Me hubiese encantado hacer un poco más de teatro, pero no puedo....

¿Por qué no puedes hacer teatro?

Las personas que me conocen saben que soy extrovertida, no tengo ningún problema en animar eventos masivos, pero no sé qué pasa cuando estoy sobre las tablas, me da pánico escénico. Eso no lo sabe nadie, ni Efraín Aguilar.

¿Qué representa “1000 Oficios” en tu carrera”?

Me cambió la vida. Cuando empecé no sabía nada de este mundo: no sabía actuar, ni cómo aprenderme los libretos, me sentía mal, insegura, he llorado. Actuar no es fácil, he ido aprendiendo poco a poco. Encima la serie tuvo un éxito rotundo, tuve que dejar de tomar bus porque la gente nos paraba en la calle para pedirnos autógrafos o fotos. Yo no estaba acostumbrada a eso, fue increíble, mi personaje pegó bastante, la gente hasta ahora recuerda a ‘La huequis’.

¿Te molesta que te sigan relacionando con personajes como ‘Gwendolyne’ o ‘La huequis’?

Si a la gente le gusta esos personajes, está bien. A mí me alegra que crean que soy así en la vida real porque eso demuestra que estoy haciendo bien mi trabajo.

Lo último que hiciste en televisión, antes de retomar la actuación en “De vuelta al barrio”, fue conducir “Combate”. ¿Qué tal esa experiencia?

Fue un súper reto porque todos tenían el recuerdo de Gian Piero Díaz y Renzo Schuller, a quienes admiro y estimo mucho, como conductores de ese programa. Coco Maggio y yo intentamos hacer algo bonito, pero no sé que pasó detrás de cámaras, no sé por qué el programa no se desarrolló como la producción lo planeó. Algunos seguidores nos apoyaban, otros no querían vernos en ‘Combate’ y nos decían cosas terribles. Me acuerdo mucho que Coco se preocupaba, me decía que hablemos con los seguidores y les pidamos que se tranquilicen. A mí no me afectaban los comentarios, pero cuando me faltaban el respeto, les bloqueaba.

Siento que en “Mil disculpas” no te sentías cómoda . ¿Así fue?

Efectivamente, hubo un época en que no me sentí cómoda y hubo un episodio que pasó en su momento (Carlos Cacho le tiró una torta en la cara), no lo supe controlar y me chocó. En el tema de espectáculos, Cacho y yo teníamos perfiles diferentes.

¿Qué opinas del juicio que ganó Ezio Oliva en última instancia por delito de violación a la intimidad y uso indebido de archivos contra Carlos Cacho?

A Carlos le tengo un gran aprecio y prefiero abstenerme a contestar esta pregunta. Considero que ellos dos tienen que resolver ese tema tan personal.

¿Luego de “De vuelta al barrio” seguirás actuando?

No sé hasta cuándo estaré en este programa, me llamaron para participar y acompañar a mis amigos durante algunos capítulos, pero mi permanencia depende de cuánto funcione el personaje. La actuación me encanta, me hace feliz, es lo que quiero hacer toda la vida.

