Luego de cumplir su primer año en las plataformas digitales, “Agricooltores” regresa este 2025 con una nueva integrante. A la popular dupla conformada por Gino Tassara y el exchico reality Duilio Vallebuona se suma, Vania Torres, actriz, competidora de “Esto es Guerra” y surfista peruana, qien pondrá la cuota femenina al programa de YouTube.

“Estoy feliz y emocionada de formar parte de este espacio. Desde hace tiempo estaba en conversaciones con los chicos, he visto el programa y me gusta lo que hacen. Ceo que están marcando la diferencia, sobre todo en el contenido que publican, he visto que han hecho cosas por los agricultores y buscan un cambio. No creo que haya problemas con el reality pues grabaremos los fines de semana”, manifestó la joven integrante de “EEG” que se sumará a los viajes del programa.

En tanto Gino y Duilio anunciaron como novedad la edición “Agricooltores VIP”, donde participaron conocidas figuras del espectáculo como las actrices Kukuli Morante, Mónica Torres, Sofía Bogani, la cantante Vanessa Valencia, la periodista Katya Cruz y la ex chica reality Ducelia Echevarria. En vista de la gran acogida, no descartan una segunda edición con nuevos personajes.

“En un año el programa ha crecido bastante que nosotros mismos estamos sorprendidos, estamos en conversaciones para descentralizar las grabaciones, con ofertas de grabar en México y Europa, donde también desean promocionar la agricultura del país. Hemos conocido grandes historias en nuestras rutas y ahora la novedad viene que aparte de viajar por mostrar el mundo del agro también buscaremos a las mujeres cocineras de la región que nos enseñarán sus secretos y hay un proyecto para seguir con Agricooltores VIP cada cierto tiempo como parte de unos especiales”, comentó Tassara

“El programa nació para hacer que la agricultura sea una potencia mundial en el Perú y vamos a seguir trabajando para que siga creciendo, hay mucho por hacer en el país. Me emociona conocer muchas historias de los agricultores”, indicó Duilio.

Los carismáticos “primos” han logrado consolidar su propuesta digital generando contenido con propósito, en su programa nos muestran la siembra y cosecha del producto, pero además cómo puede generar ganancia dedicarse al rubro de la agricultura que es un importante motor de la economía del país. Tienen un año recorriendo diversas ciudades del Perú mostrándonos el mundo del agro con “La ruta del café”, “El arándano”, “El pallar”, “La uva”, “Banbú” “Agua”, “Aguaymanto”, etc.