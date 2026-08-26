El joven cantante debutó en la serie como el interés amoroso de Maripaz (Adriana Campos Salazar) | Foto: Instagram (@afhstv)
El joven cantante debutó en la serie como el interés amoroso de Maripaz (Adriana Campos Salazar) | Foto: Instagram (@afhstv)
Por Redacción EC

Vasco Madueño, hijo del cantante venezolano Guillermo Dávila y de la peruana Jessica Madueño, debutó como actor en ‘Al fondo hay sitio’ con el personaje de Eduardo, un joven que aparece como un nuevo vínculo para los personajes de Maripaz y Britani.

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