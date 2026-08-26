Vasco Madueño, hijo del cantante venezolano Guillermo Dávila y de la peruana Jessica Madueño, debutó como actor en ‘Al fondo hay sitio’ con el personaje de Eduardo, un joven que aparece como un nuevo vínculo para los personajes de Maripaz y Britani.

El ingreso del joven artista se mostró en uno de los recientes capítulos de la producción de América TV, donde su personaje fue presentado como un universitario que despierta interés en Maripaz, interpretada por Adriana Campos Salazar, mientras que también protagonizó un primer conflicto con Britani, personaje de Verónica Infantes.

En sus primeras escenas, Eduardo mantuvo una actitud distante con Britani, quien se acercó a él durante su llegada a la universidad, pero no tuvo la respuesta que esperaba. Este momento marcó la presentación del personaje dentro de la historia.

La llegada de Madueño a la actuación ocurre después de una etapa personal marcada por el fallecimiento de su madre, quien murió a finales de 2025 tras batallar contra el cáncer. Durante ese periodo, Vasco estuvo enfocado en acompañarla y también continuó desarrollando su carrera artística.

Escena en vivo de AFHS

Antes de su debut en la ficción televisiva, Vasco Madueño había construido una trayectoria vinculada principalmente a la música. Desde temprana edad mostró interés por el canto y los instrumentos, y con los años presentó una propuesta que combina géneros como el rock, la música criolla y la fusión andina.

La vida de Vasco estuvo durante años relacionada con el proceso público para que Guillermo Dávila reconociera su paternidad. Tras varios años de exposición, una prueba de ADN realizada en 2021 confirmó el vínculo entre ambos.

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