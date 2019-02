Venezuela Aid Live: Lele Pons se emocionó hasta las lágrimas en concierto solidario

La joven artista e influencer Lele Pons llegó junto con su padre Luis Pons al Venezuela Aid Live que se realiza en Colombia, para colaborar con sus compatriotas.

La cantante nacida en Venezuela no pudo dejar de emocionarse hasta las lágrimas y contar que a pesar de que se fue de su país natal muy pequeña, se solidariza con todas las personas que enfrentan la crisis.

"Yo me fui de Venezuela cuando tenía 5 años y la recuerdo muy bien. Mi papá, mi familia, mi fundación es de Venezuela, todo lo que yo sé es venezolano (...) El regalo más importante es la libertad. Estoy feliz porque el destino me trajo acá, es el momento más importante de mi carrera y lo que he logrado en las redes sociales puedo compartir con todo el mundo lo que pasa en Venezuela. Eso es lo más importante", señaló.

Posteriormente, más tranquila, la cantante interpretó su tema "Celoso" frente a miles de personas.

Además de Lele Pons, artistas como Reik, Paulina Rubio, José Luis Rodríguez "El Puma", Mau y Ricky, y Diego Torres también asistieron al Venezuela Aid Live.