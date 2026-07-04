La estrella venezolana y su madre estuvieron nueve días desaparecidas bajo escombros tras los terremotos del 24 de junio | Foto: Instagram
La estrella venezolana y su madre estuvieron nueve días desaparecidas bajo escombros tras los terremotos del 24 de junio | Foto: Instagram
Por Redacción EC

Este viernes 3 de julio, familiares de la actriz y modelo venezolana Yorgelis Delgado confirmaron su fallecimiento junto al de su madre, Gladys Escalona de Delgado, tras permanecer nueve días desaparecidas luego de los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que afectaron el estado La Guaira, en Venezuela.

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