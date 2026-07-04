Este viernes 3 de julio, familiares de la actriz y modelo venezolana Yorgelis Delgado confirmaron su fallecimiento junto al de su madre, Gladys Escalona de Delgado, tras permanecer nueve días desaparecidas luego de los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que afectaron el estado La Guaira, en Venezuela.

Ambas quedaron atrapadas bajo los escombros del edificio Coral Beach, ubicado en la urbanización Los Corales, una estructura que colapsó a causa del fuerte sismo registrado el 24 de junio.

Tras una intensa labor de búsqueda en la que participaron rescatistas, voluntarios y familiares, los cuerpos de madre e hija fueron localizados en las últimas horas, lo que marcó el cierre de las operaciones de rastreo en la zona.

A través de un comunicado difundido en Instagram, los familiares de la actriz, recordada en Perú por su participación en la telenovela juvenil “Entre Tú y Yo”, junto a exintegrantes de la agrupación Salserín, agradecieron las muestras de apoyo y las oraciones recibidas durante los días de búsqueda.

“Hoy nos toca despedirlas con el corazón roto, pero también con amor, gratitud y respeto por sus vidas, por sus historias y por la huella que dejan en quienes las conocimos” , expresaron en el pronunciamiento, donde también pidieron privacidad en este momento de duelo.

Video que documenta las devastadoras imágenes de los dos terremotos mortales de magnitudes 7,2 y 7,5 en Venezuela, con colapsos de edificios en Caracas y La Guaira, 164 fallecidos y más de 970 heridos. Incluye testimonios de sobrevivientes, evacuaciones en centros comerciales y daños materiales graves.

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Asimismo, los deudos hicieron un llamado a la ciudadanía y a las autoridades venezolanas para no detener las labores de rescate ni la asistencia a los damnificados, subrayando la necesidad de mantener la solidaridad ante la emergencia que atraviesa el país.

Yorgelis Delgado desarrolló una trayectoria en la televisión venezolana durante la década de los noventa, destacándose como presentadora y actriz en diversas producciones. Le sobrevive su hija adolescente, Miranda Mijares, de 14 años.

En la imagen aparecen Gladys Escalona de Delgado (der.), madre de Yorgelis; Miranda Mijares (centro), hija de la actriz; y Yorgelis Delgado (izq.), durante las celebraciones de Navidad de 2025 | Foto: Instagram

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