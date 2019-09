Verónica Castro reaparece con mensaje par sus fans tras anunciar su retiro

Verónica Castro reapareció en Instagram para enviar un importante mensaje a sus fieles seguidores luego de anunciar su retiro de la actuación por "el escarnio y la agresión" que sufrió tras los rumores de una supuesta boda suya con Yolanda Andrade.

La recordada actriz de "Rosa salvaje" y "Los ricos también lloran" compartió en la red un video de su hijo, Cristian Castro, cantando "Amaneciendo en ti". El clip lo acompañó de un conmovedor mensaje.

"Yo también los amo. ¡Gracias por tantas palabras tan hermosas y recuerdos maravillosos DLB (Dios los bendiga)!", escribió la artista de 66 años como leyenda de su publicación.

Recordemos que el jueves pasado, la actriz anunció que se retiraba de la actuación después de 53 años de carrera artística. El anuncio lo hizo acompañado de un video de Cristian Castro cantando “Alguna vez”.

"Así es, mi Cris, y quisiera aprovechar esta canción que dice tantas cosas para mí y hacer de su conocimiento, que me merece tanto respeto, a este público infinito que me ha dado tanto, que me ha regalado sus frases, su tiempo, su cariño, que elegí hoy, que es el día de mi santa madre María de Guadalupe, y en su nombre les digo adiós", precisó Castro.

"Por 53 años entregué mi vida, con todo mi amor. Gracias por todo, pero estoy agotada de tanto mal y como lo vengo diciendo hace ya muchos años quiero mi paz", sentenció la actriz mexicana.

Cabe señalar que desde hace un par de semanas, los nombres de Verónica Castro y Yolanda Andrade vienen acaparando la atención de muchos luego de revelarse una posible relación amorosa entre ambas que habría tenido lugar hace más de una década.