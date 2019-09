Verónica Castro: los amores de la actriz y la polémica de su boda con Yolanda Andrade

La última polémica en que se ha visto envuelta Verónica Castro, por contraer una supuesta boda simbólica con la ex actriz y conductora de televisión mexicana Yolanda Andrade, ha sacado a relucir, nuevamente, la relación más que amical que habría existido entre ambas, un tema que contrario a lo que muchos creen, se comentaba desde hace muchos años en México pero nadie se atrevía a afirmar.

No es hasta junio pasado, en que Yolanda Andrade, reveló por primera vez, que hace muchos años se casó simbólicamente en Amsterdam con un "personaje muy querido en México" y los rumores de que se trataría de Verónica Castro salieron a flote. Sin embargo, la conductora de televisión no filtró nombres.

Hasta ese momento la protagonista de "Rosa Salvaje", tampoco afirmó ni desmintió tales especulaciones.

"QUIERO QUE VERÓNICA CASTRO ME DESMIENTA"

Cuando el tema parecía haber quedado nuevamente en solo rumores, Yolanda Andrade, en entrevista con Javier Poza y por insistencia del conductor, dijo que Verónica Castro es la mujer con quien se casó simbólicamente.

"Fue un momento muy bonito... cuando yo digo aquella vez (Junio) que me casé con una mujer maravillosa, muy querida, muy famosa, le pregunto a ella si quiere que revele su identidad y me dice: "Pues no, no quiero que se sepa".

Yolanda reiteró que fue en Amsterdam donde se casó con esta misteriosa mujer, pero conforme pasaron los minutos, fue revelando detalles de la misma hasta que finalmente sostuvo: "A mi me gustaría que Verónica estuviera en la línea. ¿Vero, nos escuchas? En el nombre de nuestra amistad, quiero que Verónica Castro me desmienta".

Las declaraciones de Yolanda no tardaron en viralizarse y esta vez, Verónica Castro sí respondió.

"Nunca me he casado, si no me casé con los padres de mis hijos, cómo me voy a casar con Yolanda, una cosa es que hagas broma, y te cases también en broma, como en una kermés. A mí me avisó Yolanda hace casi 20 años que se casaba y que se iba a Europa, no voy a decir con quién me dijo, pero no soy yo, me da mucha pena desilusionarlos", expresó.

La reacción de Castro no quedó ahí y en su afán de negar aún más el tema, publicó una fotografía de hace varios años, en la que supuestamente aparece junto a Yolanda Andrade.

"Esto también es mentira fue después de "Big Brother" no tenían hospedaje esta noche y Monserrat y Yolanda estuvieron en casa y yo llegaba de hacer ejercicio", escribió 'La Vero' junto a una foto en la que aparece, supuestamente con Yolanda, tomando sol en bikini.

Yolanda no se quedó callada, y escribió en el mencionado post: "MENTIROSA 🤥 Montserrat no estaba con nosotros".

LOS AMORES DE VERÓNICA CASTRO

La vida amorosa de Verónica Castro ha sido tema de conversación desde que la mexicana comenzara a convertirse en el rostro de la telenovelas mexicanas, hacia finales de la década de los setenta.

Con 23 años de edad, Castro comenzaba a abrirse paso en la televisión mexicana con un bebé en brazos: Cristian, de quien por muchos se especuló era hijo de Manuel 'El Loco' Valdés. No fue hasta 2005 que padre e hijo se vieron por primera vez.

