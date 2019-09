Yolanda Andrade afirma que se casó con Verónica Castro hace 20 años

Yolanda Andrade afirmó que se casó con la actriz Verónica Castro, aunque de forma simbólica. Según la conductora mexicana, la ceremonia se realizó en Ámsterdam (Holanda) hace veinte años.

La confesión de Andrade se dio en medio de una entrevista con Javier Poza, conductor de Radio Fórmula

“A mí me gustaría que Verónica estuviera en la línea, ‘Vero’, ¿nos escucha? En el nombre de nuestra amistad quiero que Verónica Castro me desmienta”, comentó Andrade.

La conductora mexicana aseguró que la boda “fue un bello momento” y que “no tiene nada de malo”, además de simular que conversaba con la actriz y preguntarle: “¿verdad que nos amábamos tanto?”

Según Andrade, Verónica Castro le pidió no hablar del tema, lo que generó más interrogantes de Poza sobre los motivos de este pedido.

Ante esta consulta, la conductora señaló que la mamá de Cristian Castro simplemente “no quiere” dar detalles sobre el supuesto matrimonio que vivieron hace 20 años.

“No es broma casarte. Es un acto de amor. Fue simbólico. No hubo nada legal”, comentó Andrade, además de calificar a Castro como “divina, maravillosa y admirable”.

Al finalizar la entrevista, Yolanda Andrade bromeó al decir que se convirtió en “madrastra de dos”, en clara alusión a Christian Castro y Michel Sáenz Castro, hijos de la diva mexicana.

VERÓNICA RESPONDE

Al ser consultada sobre esta afirmación, Verónica Castro se mostró fastidiada y dio su descargo en el programa radial "Todo para la mujer".

"Es una broma como las que hace siempre Yolanda, es una broma, es lo que hacía cuando estaba en un momento en el que no estaba en sus cinco sentidos (en referencia a su época de alcoholismo). Ya le pedí por favor que me deje en paz, estoy cansada y no es un buen momento", comentó la actriz

La madre de Cristian Castro también agregó que dejó de ser amiga con la conductora de TV cuando empezó a insistir con ese tipo de comentarios sobre ella.

"Dejo de reírme de una estupidez, es como fastidioso, ¿sabes? Mi mamá está en cama, está viendo la televisión y es bastante desagradable escucharla (a Yolanda) decir todo lo que dice. Es como si de repente te sacaran los trapitos de hace 20 o 40 años de tu vida, yo no estoy vendiendo mi vida ni me interesa venderla", dijo una incómoda Verónica Castro