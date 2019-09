Verónica Castro habló, finalmente, de su boda con Yolanda Andrade

Verónica Castro negó que sea ella la mujer con la que Yolanda Andrade se casó simbólicamente hace unos años en Ámsterdam.

En entrevista en el programa "Venga la Alegría", la Vero aclaró que si no se casó con los papás de sus hijos, mucho menos con Yolanda Andrade.

"Nunca me he casado, si no me casé con los padres de mis hijos, cómo me voy a casar con Yolanda, una cosa es que hagas broma, y te cases también en broma, como en una kermés; a mí me avisó Yolanda hace casi 20 años que se casaba y que se iba a Europa, no voy a decir con quién me dijo, pero no soy yo, me da mucha pena desilusionarlos”, expresó.

Verónica Castro enfatizó que nunca se ha casado, que no es lesbiana y que aunque no se enoja por dicho tema, sí le parece una falta de respeto.

"En esta vida no voy a casarme, no voy a ser lesbiana".... "Y no sé si tomarlo como risa o enojarme de verdad".

La protagonista de "Rosa salvaje" reveló que aunque hace muchos años que no ve a Andrade, se puso en contacto con ella vía WhatsApp para pedirle que pare.

"Le dije que por favor se esté tranquila, que ya no haga tonterías; creo que sí es una falta de respeto".

Castro recordó que tuvo una amistad con Yolanda y que la ayudó en momentos difíciles, por lo que no entiende por qué la ha mencionado a ella como la mujer con la que se habría casado hace años.

"Soy una señora que me guío por la derecha, lo único que pasé con Yolanda siempre fue ayudarla, protegerla, de salvarla, aconsejarla; me dio mucho gusto saber que había cambiado, pasó por muchas cosas para poder dejar lo que ella llama adicciones, estuvo muy bonito todo, me dio gran felicidad pero tampoco entiendo por qué está haciendo eso".

Aunque sus hijos no le han dicho nada sobre este tema, para la protagonista de la primera temporada de "La Casa de las Flores" no le parece gracioso que la involucren en esto a sus casi 67 años de edad.

"Ya para mi edad, una señora de casi 70 años se me hace una falta de respeto; cuando ya te pasas ya no es chistoso", reiteró.

Castro espera que estas versiones terminen, y esperaría que Yolanda Andrade sea agradecida por la amistad que alguna vez tuvieron.

"Lo menos que puede hacer es darme las gracias por lo que pude haber hecho, por lo que hice por ella, porque siempre he sido, creo, una gran amiga, ayudé hasta donde pude", finalizó.

LAS PALABRAS DE YOLANDA ANDRADE

Luego de que hace unas semanas se revelara que la conductora se casó en Ámsterdam hace unos años, ayer, en entrevista con Javier Poza, Andrade dejó entrever que se trataba de Verónica Castro.

"Me casé con una mujer maravillosa, con una mujer divina que tú conoces, con ese amor que le da a uno, sí pasó, nos casamos en Ámsterdam, nos casamos en un momento muy bonito; no te puedo decir en qué año porque luego van a sacar cuentas". "Fue simbólico, en un momento divino", expresó.

Ante la insistencia de Poza para que admitiera que se trataba de Castro, Andrade soltó un detalle al respecto:

"Fui madrastra de dos….". "A mí me gustaría que la Vero estuviera en la línea, ¿Vero, nos escuchas? sería maravilloso, en el nombre de nuestra amistad quiero que Verónica Castro me desmienta", finalizó.