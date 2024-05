La periodista Verónica Linares fue acusada de haberse estacionado indebidamente en la entrada de un edificio en Surco, impidiendo así la circulación de sus habitantes.

Una vecina, propietaria de la vivienda, denunció a Linares públicamente calificándola de “conchuda”, a lo que Verónica utilizó sus redes sociales para pronunciarse al respecto.

“Quiero decir que yo tengo muchos defectos, pero no soy de ninguna manera una persona abusiva, sinvergüenza, descarada, que es lo que significa la palabra ‘conchuda’”, dijo la presentadora de noticias.

Es que, en la denuncia de la mujer, se acusó a Linares de obstaculizar el paso, además de haber tenido una actitud indiferente ante el hecho.

“Estoy asadaza porque siempre me pasa que se estacionan y me bloquean la puerta de mi estacionamiento. Veo por la cámara y veo cómo se largan hacia parque y se desaparecen”, dijo la iracunda mujer en su video.

Tras ello, la joven denunció también que el serenazgo no aplicó las normas municipales y evitó llevarse el vehículo de Linares, además de mencionar que la periodista no se disculpó.

“No pidió disculpas, se justificó diciendo que no se había dando cuenta y pide que no llamen a la grúa. Dice un ratito, deja la puerta abierta de su carro y trae a su hijo”, comentó.

Por su parte, la comunicadora aseguró que se detuvo en aquella ubicación para acompañar a su retoño a que maneje bicicleta, por lo que negó haber impedido la circulación de su denunciante.

“Yo no he obstaculizado ninguna salida de un vehículo, no me he estacionado en la puerta de ningún garaje”, dijo en sus redes sociales Verónica.

Asimismo, la mujer que denunció a Linares, afirmó que tras notar la presencia del vehículo en su fachada, la figura de América TV demoró casi media hora en acercarse, hecho que la enfureció más.