A casi un año de la muerte del actor Diego Bertie, la periodista Verónica Linares narró que se enteró de su fallecimiento durante el corte comercial del noticiero que conduce en América TV junto con Federico Salazar.

“Mi jefe nos dice en el comercial, ‘tengo que decirle algo, pero con calma’, y me impacto muchísimo. […] Me puse a llorar. No era mi íntimo, […] pero había estado con él un largo rato. Me impactó, fue horrible, me puse a llorar, sentí que se me iba el aire”, contó Linares.

MÁS INFORMACIÓN: Verónica Linares compartió el álbum de fotos de su boda con Alfredo Rivero

¿Cómo reaccionó Federico Salazar al fallecimiento de Diego Bertie?

Por otro lado, acotó que mientras recibía la noticia, notó que su compañero, el periodista Federico Salazar lo estaba pasando peor, debido a que Diego Bertie había sido un amigo cercano.

“Federico estaba como perplejo […]. Me sobrepuse […]. Me sequé las lágrimas y dije quien va a estar peor, es él. Vi a Federico y claro, él no reaccionó, su impacto fue distinto, pero me dije cálmate porque a quien hay que ayudar es a él”, detalló

Verónica Linares revela la fortaleza de Salazar

Además, la periodista precisó que con el paso de las horas, Salazar mostraba más aplomo a pesar de lo triste que pudo haberse sentido.

“En esos momentos de la noticia, Federico se tragaba saliva porque quería llorar, eso fue muy difícil”, añadió la presentadora de noticias.

¿En dónde relató esos detalles de la muerte de Diego Bertie?

Verónica Linares reveló todos estos detalles durante una entrevista que brindó al actor Cristopher Gianotti, en su canal de YouTube.