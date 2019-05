Vicente Fernández rechaza trasplante de hígado porque "podría ser de un homosexual o drogadicto"

Vicente Fernández generó controversia al pronunciar una desatinada frase. En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, el mexicano aseguró que rechazó un trasplante de hígado porque no sabía si el donador era "homosexual o drogadicto".

El intérprete de rancheras indicó que los hechos tuvieron lugar tras suspender su "Gira del Adiós" en el 2012 y ser diagnosticado con cáncer al hígado.

►¿Por qué criticaron a Vicente Fernández en Instagram?



"Hice una gira mundial y estando en Houston me hallaron una bolita en medio de las dos vías biliares y era cáncer. Cuando me dijeron que era cáncer, interrumpí la gira", indicó el cantante.

El 'Charro de Huentitán' (79) también contó que en Estados Unidos le consiguieron un hígado compatible con su organismo casi de inmediato, pero lo rechazó porque no conocía al donador.

"Me querían poner un hígado de otro cabrón y les dije: 'yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro 'guëy'. Ni sé si era homosexual o drogadicto", indicó.

Vicente Fernández indicó que finalmente se operó en Chile y curó su enfermedad.